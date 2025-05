‘Uma derrota que dói muito’, diz Filipe Luís sobre resultado do Flamengo contra o Cruzeiro

O Flamengo perdeu para o Cruzeiro por 2 a 1 na noite deste domingo (4), pela sétima rodada do Brasileirão. No Mineirão, em Belo Horizonte (MG), o técnico Filipe Luís, após a partida, enalteceu a equipe bem treinada de Leonardo Jardim, e disse que a Raposa conseguiu "bloquear" a forma de seu time jogar.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

- Jogo muito difícil, um adversário muito bem treinado. Temos que dar méritos à vitória deles, fizeram um jogo taticamente muito bom, conseguiram bloquear nossa forma de jogar e tivemos dificuldade na criação. Ainda assim foi um jogo muito igualado, na qual tivemos nossas possibilidades de virar - iniciou o treinador.

Filipe Luís durante partida do Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

- Mas infelizmente não aconteceu e eles conseguiram o gol de pênalti no final do jogo. Uma derrota que dói muito, acho que primeira minha como visitante, mas tiramos lições dessa derrota para continuar crescendo e evoluindo - completou.

continua após a publicidade

Queda de rendimento do Flamengo no segundo tempo

Para o treinador rubro-negro, o Flamengo fez um bom jogo no primeiro tempo, o que não aconteceu na segunda etapa.

- No primeiro tempo estávamos fazendo um bom jogo. Eles pressionavam forte, como eu falei, um time muito bem treinado. Conseguiram bloquear a nossa saída de bola, mas mesmo assim, conseguimos sair várias vezes - afirmou Filipe Luís.

Como foi a vitória do Cruzeiro diante do Flamengo

O Flamengo começou melhor na partida, propondo o jogo. Mas o Cruzeiro, após dar espaço para o adversário nos primeiros minutos de jogo, começou a reduzir os espaços rubro-negros, apertando a marcação. Foi assim, aliás, que a Raposa abriu o placar aos 14 minutos. Kaio Jorge recebeu passe de Lucas Romero, tirou o zagueiro Léo Pereira da jogada e chutou com força no gol de Rossi, que não conseguiu defender.

continua após a publicidade

Três minutos depois do tento cruzeirense, Cássio conseguiu impedir o que seria o gol de empate rubro-negro, em cabeçada de Léo Ortiz. Pela Raposa, Kaio Jorge, aos 30', mandou a bola no travessão. Já perto do intervalo, Arrascaeta, que recebeu assistência de Gerson, acertou um lindo chute no gol de Cássio, e deixou tudo igual no marcador.

Assim como no início da primeira etapa, o Cruzeiro voltou do intervalo com ritmo reduzido, chamando o adversário para o seu campo de defesa e buscando o contra-ataque. Com o decorrer do segundo tempo, o Cruzeiro voltou a ameaçar o gol de Rossi. Aos 31', o goleiro argentino fez duas defesas em sequência, em chutes de Matheus Pereira e Kaio Jorge.

Gabigol, ex-Flamengo, entrou na partida aos 43 minutos, após pedido da torcida cruzeirense. Já nos acréscimos, o camisa 9, em rebote de cobrança de pênalti, garantiu a vitória da Raposa.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real