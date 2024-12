Quem é José Boto, possível novo diretor de futebol do Flamengo?

A eleição de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, como novo presidente do Flamengo, deve mexer com o comando do futebol do clube. O provável novo diretor esportivo do Rubro-Negro será José Boto. Atualmente no Osijek, da Croácia, com contrato até junho de 2026, o dirigente tem passagens por Benfica, de Portugal, Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e PAOK, da Grécia.

continua após a publicidade

➡️ BAP deseja ter Zico com o Flamengo no Mundial de Clubes 2025

José Boto tem 58 anos, e é um dos dirigentes portugueses mais influentes na Europa nos últimos anos, podendo ser um ponto de apoio de todos os departamentos do futebol do Flamengo. No Benfica como chefe de scouts entre 2010 e 2018, Boto chegou a trabalhar lado do técnico Jorge Jesus, que viria a se tornar ídolo rubro-negro. Em sua passagem no clube português, ele descobriu nomes como os volantes Axel Witsel e Matic, o zagueiro Lindelof, o goleiro Oblak e o atacante Luka Jovic.

No Shakhtar, pelo qual seguiu como diretor de scouting, integrou gestão vitoriosa. De 2018 a 2021, a equipe venceu o Campeonato Ucraniano em duas oportunidades enquanto esteve lá. Boto ainda passou dois anos e meio no PAOK, seu primeiro trabalho no cargo de diretor esportivo e pelo qual foi campeão nacional. Em janeiro deste ano, assumiu o Osijek.

continua após a publicidade

Bap deseja profissionalizar a hierarquia do futebol do Flamengo e José Boto é visto como o nome ideal. A informação sobre o interesse em Boto foi publicada inicialmente pelo jornalista Jorge Nicola, no dia 25 de novembro.

- José Boto tem bons trabalhos no exterior. Ele surge como olheiro, depois vira chefe de scout do Benfica, trabalhando muito tempo com Jorge Jesus. Ele virou recentemente diretor esportivo e é para esse cargo que Bap pretende contratá-lo. Luiz Eduardo Baptista não vai confirmar de forma oficial, mas é enorme a chance de José Boto ser contratado - disse Nicola.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Eleições no Flamengo: BAP é eleito presidente para o próximo triênio

Foto: Lucas Bayer/Lance!

Luiz Eduardo Baptista, o BAP, venceu a eleição presidencial do Flamengo, que aconteceu na Gávea, sede social do clube carioca, e será o mandatário rubro-negro pelo próximo triênio (2025, 2026 e 2027). Nomes importantes da história do Flamengo participaram do pleito, como Júnior, Petković, Márcio Braga, Eduardo Bandeira de Mello e Marcos Braz.

Durante a apuração, a permanência no ginásio onde ocorreu o processo ficou restrita aos apoiadores das chapas que concorriam. Os sócios do clube tiveram que ficar do lado de fora. Parte dos apoiadores prostestou e defendeu o direito de acompanhar a apuração, enquanto sócios batiam nas portas do local.

Pela primeira vez, a eleição no Flamengo foi realizada com urnas eletrônicas. Elas foram fornecidas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ), e são as mesmas utilizadas nas eleições gerais e municipais. Com isso, o resultado da votação foi divulgado cerca de 40 minutos após o término do pleito.

Qual foi o resultado da eleição do Flamengo?

1ª

BAP: 211

MGM: 43

DUNSHEE: 135

2ª

BAP: 231

MGM: 43

DUNSHEE: 138

3ª

BAP: 190

MGM: 37

DUNSHEE: 117

4ª

BAP: 153

MGM: 30

DUNSHEE: 77

5ª

BAP: 126

MGM: 31

DUNSHEE: 124

6ª

BAP: 182

MGM: 26

DUNSHEE: 100

7ª

BAP: 187

MGM: 42

DUNSHEE: 132

8ª

BAP: 129

MGM: 24

DUNSHEE: 99

9ª

BAP: 206

MGM: 53

DUNSHEE: 111

10ª

BAP: 112

MGM: 33

DUNSHEE: 128

Urna de Papel

BAP: 4

MGM: 1

DUNSHEE: 5

NÚMEROS TOTAIS

Votantes: 3.272

Brancos: 5

Nulos: 7

Chapa 1: 1.731

Chapa 2: 363

Chapa 3: 1.166