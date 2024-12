Candidato à presidência do conselho do Flamengo fala em ‘modernizar estatuto’

Após a eleição de Luiz Eduardo Baptista, o BAP, como presidente do Flamengo, nesta segunda-feira (9), Ricardo Lomba comentou o resultado e reforçou o apoio a chapa "Raça, Amor e Gestão". Lomba, candidato à presidência do conselho, também fez projeções para as eleições do conselho deliberativo do Flamengo, que acontece na segunda-feira (16).

continua após a publicidade

➡️ Gabigol dá pistas sobre o futuro e não descarta sair do Brasil

- O que eu acho legal é olhar lá pra trás desde o início. Desde o primeiro café com BAP, a gente construir uma amizade, construindo planos de governo, falando sobre as necessidades do Flamengo, conseguir juntar pessoas valiosíssimas, como o Flávio Willeman, por exemplo. E o time que o BAP montou é um time de primeira linha, uma turma muito boa, e dá muito orgulho de fazer parte disso. Chegar hoje e ter essa votação muito expressiva, foi realmente uma extrema satisfação, muito feliz. Temos que comemorar muito, porque eu acho que o Flamengo ganha bastante - disse Lomba, que completou:

- Hoje é um dia de comemorar a vitória da Chapa 1, a "Raça, Amor e Gestão", o BAP. Na próxima segunda-feira, no dia 16, das 8h às 21h, a votação do conselho deliberativo. Então, acho que é uma votação bastante importante. O estatuto do Flamengo é um estatuto muito bom, mas que é de 1992. A gente está em 2024. A gente precisa de uma modernização, há pontos muito sensíveis ali que a gente precisa atacar. Se for a vontade, obviamente, dos conselheiros, a gente tem propostas muito boas, de construir grandes coisas no Flamengo e o nosso objetivo sempre é o Flamengo maior e melhor. Vamos ganhar a p**** toda.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Confusão na sede do Flamengo

Nos minutos finais da eleição, houve uma confusão entre apoiadores da chapa 1, de BAP, e a chapa 3, de Rodrigo Dunshee. Para acalmar as discussões, que já estavam acaloradas, a chapa 1, que vestia camisas azuis, foi direcionada para a arquibancada. A chapa 3, de roxo, ficou na quadra.

Durante a apuração, a permanência no ginásio onde ocorreu o processo ficou restrita aos apoiadores das chapas que concorriam. Os sócios do clube tiveram que ficar do lado de fora. Parte dos apoiadores prostestou e defendeu o direito de acompanhar a apuração, enquanto sócios batiam nas portas do local.

continua após a publicidade