BAP deseja ter Zico com o Flamengo no Mundial de Clubes 2025

Eleito presidente do Flamengo, BAP deseja ter Zico com o Rubro Negro no Mundial de Clubes 2025, nos Estados Unidos. Luiz Eduardo Baptista venceu a eleição presidencial, que aconteceu na Gávea, sede social do clube carioca, nesta segunda-feira (9) e será o mandatário rubro-negro pelo próximo triênio (2025, 2026 e 2027).

A reportagem do Lance! apurou que a ideia de BAP é ter Zico como chefe de delegação para o Mundial de Clubes de 2025. Essa seria a primeira edição deste chamado "Super Mundial".

Após a vitória da chapa "Raça, Amor e Gestão", Bruno de Sá Coimbra, filho de Zico, comentou a relação de BAP com o pai e falou da possível participação na competição nos Estados Unidos.

- Existe uma vontade, né? Tem toda uma importância mundial por ser o primeiro e nada mais justo do que eles fazerem esse convite, vai depender de questão de agenda e tal, mas eu acho que pode ser que dê certo sim - contou Bruno, filho de Zico, que também disse:

- Na verdade já é um sentimento pelo BAP, de gratidão por tudo que ele fez quando ele esteve aqui no Flamengo, aquela época em 2010 foi meio conturbada. O BAP foi um dos que apoiou através da empresa dele, da Sky, e manteve o contrato com ele (Zico) mesmo após todo aquele problema que teve aqui. Então ele sempre foi muito grato. O BAP sempre foi um cara de palavra, nunca voltou atrás do que disse, então assim, é um empresário de sucesso que ama o Flamengo. E desde o momento que ele disse que ia ser candidato, meu pai falou que independente de quem fosse o outro, ele ia apoiar. Então a gente fica muito feliz, e não só a gente, mas acho que todo mundo que está aqui, acho que tinha esse sentimento e espero que ele tenha muita sorte, e a gente vai estar junto com ele até o fim.

Confusão na sede do Flamengo

Nos minutos finais da eleição, houve uma confusão entre apoiadores da chapa 1, de BAP, e a chapa 3, de Rodrigo Dunshee. Para acalmar as discussões, que já estavam acaloradas, a chapa 1, que vestia camisas azuis, foi direcionada para a arquibancada. A chapa 3, de roxo, ficou na quadra.

Durante a apuração, a permanência no ginásio onde ocorreu o processo ficou restrita aos apoiadores das chapas que concorriam. Os sócios do clube tiveram que ficar do lado de fora. Parte dos apoiadores prostestou e defendeu o direito de acompanhar a apuração, enquanto sócios batiam nas portas do local.