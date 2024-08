Qual será o número de Alex Sandro no Flamengo?

Alex Sandro em desembarque no Rio de Janeiro (Foto: Reprodução / X)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/08/2024 - 10:35 • Rio de Janeiro

Alex Sandro chegou nesta sexta-feira (30) ao Rio de Janeiro e foi recebido por torcedores como a terceira contratação do Flamengo na janela de transferências a pisar em solo carioca. Antes, o clube já havia se reforçado com Michael, que já tem gol e lesão desde sua reestreia; e Carlos Alcaraz, que chegou um dia antes do defensor.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Em sua primeira entrevista como jogador rubro-negro, Alex foi oficializado como o novo camisa 26 do elenco. Recentemente, o número passou pelas costas de nomes como Cuéllar, Piris da Motta, e mais recentemente, Ayrton Lucas, com quem o ex-Juventus disputará posição na lateral-esquerda.

O jogador retorna ao Brasil após 13 anos de atividade no exterior, em carreiras vitoriosas pelo Porto e pela Velha Senhora. Antes, em seu país de origem, vestiu as camisas de Athletico-PR e Santos, onde venceu a Libertadores de 2011.

➡️ Diretor do Flamengo, Bruno Spindel rasga críticas a calendário enfrentado pelo clube

Alex Sandro posa com a camisa 26, que utilizará no Flamengo (Foto: Reprodução / X)

Pela Seleção Brasileira, Alex Sandro costuma usar os números 6 e 12 em suas convocações. Com a Amarelinha, acumula 40 atuações, com dois gols, e recebeu seu último chamado justamente com Tite, na Copa do Mundo de 2022. Desde então, não teve mais oportunidade.