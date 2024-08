Victor Hugo se despede do Flamengo após chegada de reforços: ‘Até mais’

Victor Hugo, em ação pelo Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/08/2024 - 10:07 • Rio de Janeiro

Com a conclusão da contratação de Alcaraz, o Flamengo anunciou, na última quinta-feira (29), a saída do meia Victor Hugo, cria das categorias de base do Rubro-Negro. Nesta temporada, o brasileiro vestirá as cores do time do Goztepe, da Turquia. Em suas redes sociais, o jogador se despediu do clube e da torcida.

- Obrigado por tudo, Flamengo. Guardarei as melhores lembranças… gols, assistências, títulos e a torcida cantando meu nome no Maraca lotado. Serei para sempre um Garoto do Ninho. Até mais. - escreveu Victor Hugo, em story no Instagram.

O meia já está na Turquia para realizar exames médicos e ser anunciado pelo Goztepe. Ele acabou sendo envolvido na transação pela chegada de Carlos Alcaraz, e caso o clube queira optar por contratá-lo em definitivo, deverá desembolsar cerca de 8 milhões de euros.

Victor Hugo surgiu no time principal do Flamengo em 2022. Durante sua passagem, o jogador foi a campo em 105 jogos, marcou seis gols e deu cinco assistências. Além disso, ele esteve presente nas conquistas da Copa do Brasil e da Libertadores, em 2022, e o Campeonato Carioca de 2024.