Escrito por Lucas Borges , supervisionado por Lance! • Publicada em 30/08/2024 - 08:48 • Rio de Janeiro

Alex Sandro, nova contratação do Flamengo, desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira (29). O lateral-esquerdo chegou sozinho e foi festejado pelos torcedores presentes no Aeroporto do Galeão.

O defensor não parou para falar com a imprensa, passando direto para o transporte que o aguardava no local. Porém, antes de aparecer no saguão geral, conversou com a "FlaTV", e se mostrou confiante para o início dos trabalhos.

- Me sinto bem, me sinto confiante, fiz um bom trabalho de preparação no Portimonense. Agora é conversar com o professor, com o preparador físico, para ver realmente qual vai ser essa linda data de estreia - afirmou.

Revelado pelo Athletico-PR, o jogador teve grande destaque com a camisa do Santos e participou do título da Libertadores de 2011, em time que contava com estrelas como Neymar e Ganso. Logo após a conquista, se transferiu para a Europa, e viveu 13 anos fazendo história no Velho Continente, construindo trajetórias campeãs com Porto-POR e Juventus-ITA.

O Flamengo não precisou pagar pela transferência de Alex Sandro, visto que o atleta estava sem clube após encerrar passagem pela Juve. Livre no mercado, fez treinos no CT do Portimonense para manter a forma física, e deve estrear apenas após a Data Fifa, já que seu nome ainda não consta no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Alex Sandro acena em chegada ao Flamengo (Foto: Lance!)

O lateral é o terceiro reforço a chegar ao Rio de Janeiro. O atacante Michael, voltando depois de dois anos e meio na Arábia Saudita, já chegou a estrear com gol e se lesionou no jogo seguinte; o volante Carlos Alcaraz, contratação mais cara da história do clube, aterrisou no Aeroporto do Galeão na quinta-feira (29). Gonzalo Plata, que fecha o quarteto de reforços até o momento, deve ser oficializado nas próximas horas.