Escrito por Lance! • Publicada em 30/08/2024 - 10:06 • Rio de Janeiro

Bruno Spindel, diretor executivo de futebol do Flamengo, esteve presente na chegada de Alex Sandro ao Rio de Janeiro. O lateral é o terceiro reforço rubro-negro na janela de transferências, que ainda reserva a provável chegada do equatoriano Gonzalo Plata nas próximas horas.

Antes do desembarque do defensor no Aeroporto do Galeão, o mandatário parou para conceder breve entrevista à imprensa, e falou sobre a quantidade de lesões com as quais o elenco vem sofrendo. Ao todo, sete jogadores sofreram contusões nas últimas semanas devido à maratona de jogos.

- Essas duas lesões gravíssimas (Viña e Cebolinha, que só voltam em 2024) e as outras acontecem praticamente em todos os clubes que disputam as três competições. O calendário massacra mesmo, mentalmente, fisicamente, provoca uma série de lesões. E não é só o calendário: você vai para a Bolívia jogar a 4 mil metros de altitude, com longas viagens, sem dormir, aí vai pro frio, desce, joga aqui, viaja de novo para Salvador... todos esses obstáculos prejudicam - afirmou Spindel.

Além dos dois atletas que terão longa recuperação, o Flamengo também não pôde contar com Pedro, Gabigol e Arrascaeta nos compromissos mais recentes. Contra o Bahia, na quarta-feira (28), Michael e De La Cruz lidaram com distensões musculares e devem ser avaliados para saber se terão condição de jogo contra o Corinthians, no domingo (1 de setembro).

Perguntado sobre as situações vividas pela delegação carioca na Bolívia, Bruno também fez duras críticas às condições de La Paz. O Flamengo fez confronto duro contra o Bolívar, pela Libertadores, e sustentou o resultado necessário para avançar às quartas de final (venceu por 2 a 0 no Maracanã e perdeu pelo placar mínimo como visitante).

- A gente sabe o que viveu lá. Mesmo os atletas que não jogaram, alguns não sentiram nada mesmo sem jogar, e quando bate as 18h, um monte de problema no vestiário. Jogador passando mal, dor de cabeça, ânsia de vômito... fora problemas médicos como o do professor Tite. São fatos. A altitude é algo que é perigoso para a nossa saúde e pode trazer risco à vida - completou.

A chegada de Alex Sandro, inclusive, foi acelerada após a contusão de Viña. O agora camisa 26 do Fla chega para disputar posição com Ayrton Lucas, única opção disponível para Tite no setor defensivo esquerdo. O zagueiro Léo Pereira tem sido utilizado de improviso para minutos de descanso ao número 6.