Presidente do Flamengo vê grupo favorável na Libertadores

Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, não escondeu a satisfação com o grupo da equipe na Libertadores 2025. Em sorteio realizado na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, nesta segunda-feira (17), o Rubro-Negro foi definido no grupo C junto de LDU (EQU), Deportivo Táchira (VEN) e Central Córdoba (ARG).

— Não tem moleza na Libertadores, mas no ponto de vista técnica eu acho que ficou de bom tamanho para gente — iniciou o Bap em entrevista à "ESPN".

— Conceitualmente, acho que tem grupos mais parelhos que o nosso. O Flamengo não tem nada o que reclamar, tem que focar no trabalho e fazer o que a gente controla e realizar uma grande primeira fase para começar essa Libertadores de 2025 — completou o presidente rubro-negro.

Desafios da altitude

Além do nível técnico dos adversários da fase de grupos da Libertadores, Bap comentou a ida a Quito, no Equador, para enfrentar a LDU. Apesar dos 2.850 metros de altitude, o presidente do Flamengo não demonstrou preocupação com o desafio.

— Quando as bolinhas começam a rodas, a gente já vê Quito chegando. Natural, estamos acostumados — brincou o dirigente.

— Eu entendo que a logística vai ser complicada para outros clubes, porque tem gente que não voa de fretado. A gente chega no aeroporto e decola em meia hora. Avião decola quando a gente chega. Estamos acostumados com isso, temos uma infraestrutura aparelhada e ajustada para gerar o conforto necessário para os atletas. Está longe de ser um problema — completou o presidente do Flamengo.

