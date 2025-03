José Boto quer ‘recuperar’ Lorran no Flamengo: ‘Não vai sair’

O Flamengo não irá negociar Lorran nesta temporada. Pelo menos, é o que afirmou o diretor de futebol do clube, José Boto, nesta segunda-feira (17). O jogador esteve perto de se transferir para o CSKA, da Rússia, no início do ano, mas a negociação fracassou.

— Lorran é um bom exemplo daquilo que é a formação do jogador, e não falo do apenas do Flamengo. Os jogadores são idolatrados muito cedo, quando não deveriam ser. Pelo entorno dele, pelos próprios treinadores, porque decide jogos. Nós não estamos contribuindo para o sucesso dele no futuro. O Lorran tem um talento enorme, mas isso só não serve para jogar futebol profissional. É preciso entendimento do jogo, comportamento correto nos treinos e uma série de valências que ele ainda não tem, mas que nos queremos lhe dar — explicou José Boto, em entrevista ao jornalista Venê Casagrande.

— Nós queremos que ele expresse seu talento, e ele tem que ser o primeiro a crer. Não basta eu crer, o treinador crer, ele tem que ser o primeiro. E muito sinceramente, se aceitar algumas medidas que temos com ele, talvez, esperamos que sim, ele nos agradeça daqui a uns tempos e nos possamos ver um Lorran com valências que permitam ser uma mais-alia no futebol profissional.

— Existem algumas propostas, mas neste momento não vou deixar sair. Neste momento eu quero que ele passe por um processo, que já deveria ter passado, de por os pés na terra, voltar a desfrutar a jogar futebol. Ele parece um bom menino, já falei muitas vezes com ele. Porque realmente é uma pena se ele desperdiçar o talento que tem. E nós vamos fazer de tudo aqui dentro para que ele adicione ao talento que tem valências que não tem neste momento para ser um jogador importante — completou o dirigente do Flamengo.

Situação de Lorran no Flamengo

O Flamengo havia aceitado proposta de oito milhões de euros (R$ 47,7 milhões) do CSKA por 80% dos direitos econômicos de Lorran, mas as negociações entre o jogador e o clube da Rússia não avançaram. Conforme apuração do Lance!, a postura do estafe do jovem no caso não agradou à cúpula rubro-negra.

O meia-atacante e seus representantes haviam dado o sinal verde para o negócio com os russos, mas mudaram de ideia após o Fla ter aceitado a proposta. Em vez de ir ao CSKA, Lorran deu preferência por uma ida ao Fortaleza, influenciado por David Luiz. Além disso, houve proposta de outro clube europeu, negada pelo estafe do jogador.

