José Boto abre o jogo sobre chegada de Jorginho no Flamengo; entenda empecilho

Dirigente do Flamengo, José Boto abriu o jogo sobre a possibilidade da chegada de Jorginho no Rubro-Negro. O português afirmou que a decisão está nas mãos do meia do Arsenal e elogiou o alvo do clube para o Mundial de Clubes.

- Essa é uma pergunta que deveria ser feita mais ao Jorginho do que a mim. Neste momento, a bola está do lado do Jorginho. Ele normalmente trata bem a bola, e espero que ele trate bem, no melhor sentido para ele e para nós, que é vir para o Flamengo. Se der tudo certo, sim (ele joga o Super Mundial).

Boto acredita que Jorginho se encaixe no estilo e na filosofia de jogo de Filipe Luís, como sendo um dos volantes do Flamengo. No atual elenco, o Rubro-Negro conta com Pulgar, De La Cruz, Gerson, Allan e Evertton Araújo.

- No modelo de jogo do Filipe existem dois volantes, não existe um primeiro e um segundo. Existem dois que são quase "almas gêmeas", que jogam par a par. O Jorginho viria para ser um desses dois. Não é para o lugar de ninguém, é para acrescentar qualidade naquilo que já temos.

Um dos entraves nas negociações entre Jorginho e Flamengo se dá por conta de uma questão pessoal por parte do jogador. O atleta possui esposa e filhos italianos, e o clube trata o cenário de forma similar ao que foi feito com Filipe Luís em 2019, que tem esposa espanhola, mas retornou ao Brasil após anos na Europa.

