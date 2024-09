Presidente do Flamengo, Landim abre o jogo sobre renovação de Gabigol: ‘Ele que decide’

Landim e Gabigol celebrando a conquista do tri da América em 2022 (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/09/2024 - 15:13 • Rio de Janeiro

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, concedeu entrevista à TNT Sports e novamente falou sobre a situação da permanência de Gabriel Barbosa. O mandatário rubro-negro, que se despede do cargo em dezembro, praticamente descartou que o clube fará uma oferta de quatro anos de contrato para Gabigol e disse que uma possível extensão de contrato entre as partes depende apenas do atacante e de seu estafe.

A permanência de Gabriel é incerta para 2025 (Foto: Gabriel Machado/AGIF)



➡️Gabigol realiza exames e pode ser problema no Flamengo para a Libertadores



“Estamos dispostos a fazer essa aposta, o que é difícil. Tendo o comportamento que teve em 23 e em parte de 2024, (difícil) que a gente faça uma proposta de quatro anos nos valores que estão solicitados neste processo negocial com o empresário dele”.

“A proposta está na mesa, mas hoje o processo é totalmente controlado por ele. Já tem menos de seis meses para final de contrato, pode assinar pré-contrato com outro clube se quiser...”. Por fim, Landim ainda citou exemplos recentes de ídolos do Flamengo que renovaram contratos e voltou a colocar a decisão nas mãos de Gabigol.

“O Flamengo já demonstrou nos últimos anos que, em diversas outras situações do passado, que firma e estende contratos de jogadores. Aconteceu com os dois Diegos (Ribas e Alves), com Filipe Luís, com Bruno Henrique, David (Luiz)... Isso ocorre. Hoje, eu diria que a decisão está nas mãos do Gabriel. A proposta está na mesa e é ele quem decide”.



“O que eu tenho dito é: quando fazemos uma proposta, nós analisamos o contexto todo, o prazo da proposta, quantos anos ficará jogando... Temos tanta confiança na capacidade de recuperação do Gabriel, que fizemos uma proposta de renovação de um ano, entendendo que pode ser fruto de um período de desempenho nem tão bom assim”



➡️Gabigol recusa nova proposta de renovação com o Flamengo



Contudo, a oferta de um ano de extensão de contrato não agradou ao estafe de Gabriel Barbosa. Recentemente, o atacante foi especulado em diversos clubes brasileiros como Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro e Bahia. Mesmo com as sondagens, Gabigol segue à disposição de Tite no banco de reservas do Flamengo.



Na atual temporada, Gabriel tem números aquém da expectativa que a torcida tem em cima do ídolo rubro-negro. O atacante, que é o maior artilheiro do Flamengo na história do Brasileiro por pontos corridos e também da Libertadores, soma 26 partidas, com quatro gols marcados e apenas uma assistência concedida neste ano.