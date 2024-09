Gabigol realiza exames e pode ser problema no Flamengo para a Libertadores

Gabigol é dúvida para o jogo de ida das quartas de final da Libertadores entre Flamengo e Peñarol (Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 14:53 • Rio de Janeiro (RJ)

O atacante Gabigol realizará exames no Flamengo para avaliar se está com uma lesão muscular e pode ser problema para o jogo da Libertadores. O procedimento será nesta terça-feira (17), segundo o "UOL".

O objetivo é saber se Tite terá a chance de contar com o camisa 99 para o confronto de ida das quartas de final da Libertadores diante do Peñarol ou não. O atleta pode ser o sexto desfalque do clube para o jogo de quinta-feira (19).

Em uma de suas primeiras jogadas no clássico contra o Vasco, Gabigol havia sido acionado pelo lado direito, mas optou por não tentar chegar na bola e colocou a mão no músculo posterior da coxa direita. Ainda assim, o jogador permaneceu no campo até o fim da partida.

Apesar da preocupação, o centroavante não seria a primeira opção de Tite para o duelo contra o Peñarol. Desde a lesão de Pedro, o comandante vem optando pela entrada de Bruno Henrique como uma referência no setor.

Enquanto o Flamengo aguarda para saber se contará ou não com Gabigol, De La Cruz voltou a treinar com os companheiros e será relacionado. No entanto, o uruguaio não deve ter condições de atuar durante os 90 minutos da primeira decisão em busca de uma vaga na semifinal do torneio continental.