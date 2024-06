(Foto: Gabriel Machado/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/06/2024 - 12:59 • Rio de Janeiro

Em cenário nada otimista em ambas as partes, Gabigol recusa nova proposta de renovação com o Flamengo. Na conversa, o Rubro-Negro ofereceu um ano de contrato e um reajuste salarial de 50% para o ídolo do clube, de acordo com informações do 'GE'.

Apesar da valorização financeira, o tempo de contrato não agrada ao jogador, já que em outubro, as partes se acertaram por uma extensão de vínculo por cinco anos. A partir da próxima segunda-feira (1), o camisa 99 poderá assinar um pré-contrato com outro clube e se transferir sem custos.

Gabigol esteve na mira de diversos clubes do Brasil nas últimas semanas e foi apontado como possível reforço de Corinthians, Cruzeiro, e mais recentemente o Palmeiras. Segundo apuração do Lance!, porém, no momento não há conversas por parte do Verdão para contratá-lo.

(Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O Flamengo ainda espera uma nova rodada de conversas. Gabigol tem a expectativa de uma proposta com o tempo de contrato maior e se sentiu desvalorizado com a possibilidade de apenas um ano. O vínculo do atacante com o Rubro-Negro se encerra em 31 de dezembro de 2024.

A prioridade do próprio jogador, atualmente, é solucionar o caso de acusação de fraude em exame antidoping. O julgamento no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) foi adiado e não há previsão de data para remarcação.

