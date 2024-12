Landim implora para apoiadores votarem nas eleições do Flamengo: ‘Pelo amor de Deus’ Pleito no Rubro-Negro define quem comandará o clube no próximo triênio

Landim está nos últimos dias de mandato no Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF) Landim está nos últimos dias de mandato no Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)