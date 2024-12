Sócios do Flamengo definem nesta segunda-feira (9) o presidente do clube para o próximo triênio (2025, 2026 e 2027). A votação será na Gávea, sede social, das 08h até 21h (horário de Brasília), no ginásio Hélio Maurício. O pleito conta com três candidatos: Luiz Eduardo Baptista (BAP), Maurício Gomes de Mattos e Rodrigo Dunshee.

continua após a publicidade

➡️ Eleição Flamengo: Gávea vive últimos dias de campanhas

Chapas da eleição

Luiz Eduardo Baptista - Raça, amor e gestão;

Maurício Gomes de Mattos -Mengão Maior;

Rodrigo Dunshee - UNIFLA.

Outros três candidatos chegaram a inscrever chapas, mas elas foram indeferidas pela Comissão Permanente Eleitoral (CPE) por inconsistência nos dados apresentados.

Urnas eletrônicas e acompanhamento do MP

Pela primeira vez, a eleição do Rubro-Negro contará com urnas eletrônicas, fornecidas pelo TRE-RJ (Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro). Assim, a tendência é que o resultado saia em até uma hora após o fim da votação.

continua após a publicidade

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) vai acompanhar a eleição na condição de observador. Esse foi um pedido feito por Rodolfo Landim, atual presidente.

Gávea, sede social do Flamengo (Foto: Divulgação)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Quem pode votar na eleição do Flamengo?

Sócios do Flamengo que fazem parte da Assembleia Geral podem participar da votação. As categorias são: grande-benemérito, Benemérito, Emérito, Laureado e proprietário com no mínimo dois anos de vida associativa até o dia 31 de agosto do ano da eleição.