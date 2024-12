BAP, Dunshee ou MGM? Começa eleição que define novo presidente do Flamengo

Começou, ainda que com sete minutos de atraso, a eleição que vai definir o novo presidente do Flamengo. O pleito que vai definir o mandatário do clube pelos próximos três anos é disputado pelos oposicionistas Luiz Eduardo Baptista, o BAP, e Maurício Gomes de Mattos, o MGM; Rodrigo Dunshee é o candidato da situação.

➡️Eleição Flamengo: sócios definem próximo presidente nesta segunda-feira

O atual mandatário, Rodolfo Landim, foi o primeiro a votar nesta segunda-feira (9). O dirigente, aliás, foi o motivo do atraso do início do pleito: ele estava na área de votação desde cedo conversando com dirigentes e funcionários do Flamengo, e usando a camiseta da chapa de seu candidato. A comissão eleitoral informou que a votação só começaria depois que ele deixasse o espaço.

A votação acontece até às 21h no ginásio do clube, na sede da Gávea, na Zona Sul do Rio. Não há um favorito para o pleito — nos últimos meses, pesquisas encomendadas pelas diferentes chapas em geral colocavam o candidato do grupo na dianteira nas intenções de voto.

Pela primeira vez, a eleição no Flamengo é realizada por urnas eletrônicas. Elas foram fornecidas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ), e são as mesmas utilizadas nas eleições gerais e municipais. Com isso, o resultado da votação deve ser conhecido poucos minutos após o término do pleito.

Dois representantes do Ministério Público do Rio (MPRJ) também acompanham a votação. O órgão está no local na condição de “observador”, e segundo o MPRJ a iniciativa acontece a partir de pedido do próprio Flamengo.

Eleição no Flamengo começa com filas

A eleição no Flamengo começou com formação de fila, mas quase a totalidade dos presentes nos primeiros minutos era formada por pessoas ligadas a alguma das chapas. Usando camisetas dos candidatos, a intenção era demonstrar força. Aos poucos, eleitores sem identificação sobre preferência de chapa começaram a aparecer.

O entorno da sede da Gávea está tomado por cabos eleitorais dos candidatos. Eles agitam bandeiras desde a hora anterior à abertura das urnas.