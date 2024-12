Presidente do Flamengo cita lado positivo no Mundial de Clubes 2025

Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, está em Miami, nos Estados Unidos, para o sorteio do Mundial de Clubes 2025. Na véspera da cerimônia, que começa às 15h (de Brasília) desta quinta-feira (5), o mandatário rubro-negro falou sobre o planejamento do time carioca para a competição, e citou lado positivo para os sul-americanos em comparação com as equipes europeias.

continua após a publicidade

➡️ Lance! faz live especial durante sorteio do Mundial de Clubes 2025

- Eu acredito que o Flamengo vai chegar em um momento bom. Vamos chegar no meio da temporada, como acontece com os clubes europeus quando eles vão disputar o torneio intercontinental, que normalmente é no final do ano. Eles chegam em meio de temporada, enquanto os times sul-americanos chegam em final de temporada. Dessa vez isso será melhor para nós, porque nós que estaremos no meio da temporada - disse Landim em entrevista à Fifa.

- Há algum tempo a gente já vem preparando o planejamento do próximo ano. A gente tem conversado com a CBF para ajeitar o calendário para nos permitir participar desse evento (Super Mundial) sem que atrapalhe os nossos objetivos - acrescentou.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

A competição da Fifa, que também acontecerá no país norte-americano, entre os dias 15 de junho e 13 de julho do ano que vem, contará com as participações de quatro times brasileiros: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras.

Como será o sorteio do Mundial de Clubes 2025?

A Fifa separou as 32 equipes classificadas em quatro potes, levando em conta as posições no ranking criado pela entidade para a competição. O primeiro pote é composto pelas quatro equipes mais bem classificadas da Europa, juntamente com as quatro equipes mais bem classificadas da América do Sul. É nesse pote que Flamengo, Palmeiras e Fluminense se encontram, juntamente com Manchester City, Real Madrid, PSG, Bayern de Munique e River Plate.

continua após a publicidade

Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, fala sobre a expectativa para o Mundial de Clubes 2025 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Pote 1

Manchester City, Real Madrid, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Flamengo, Palmeiras, River Plate e Fluminense.

Pote 2

Chelsea, Borussia Dortmund, Internazionale, Porto, Atlético de Madrid, Benfica, Juventus e Salzburgo.

Pote 3

Al Hilal, Ulsan HD, Al Ahly, Wydad AC, Monterrey, Club León, CA Boca Juniors e Botafogo.

Pote 4

Urawa Red Diamonds, Al Ain, Espérance Sportive da Tunísia, Mamelodi Sundowns, Pachuca, Seattle Sounders, Auckland City e Inter Miami.