Quanto o Flamengo vai receber de premiação no Brasileirão?

Sem chances matemáticas de título, o Flamengo venceu o Criciúma por 3 a 0 na noite dessa quarta-feira (4), pela 37ª rodada do Brasileirão, no Estádio Heriberto Hülse. O clube carioca não brigava por mais nada esportivamente na competição, mas a combinação de resultados da rodada teve importância para os cofres rubro-negros. Confira quanto o Flamengo vai receber de premiação no Campeonato Brasileiro.

Após a vitória do Palmeiras (73 pontos) sobre o Cruzeiro, o triunfo do Botafogo sobre o Internacional (65) e a derrota do Fortaleza (65) para o Atlético-GO, o Flamengo garantiu a terceira colocação do campeonato, com 69 pontos. Com isso, a equipe carioca receberá R$ 43,3 milhões.

A diretoria do Flamengo previu no orçamento deste ano que o Rubro-Negro terminaria o torneio ao menos na segunda posição da tabela. No entanto, o clube já havia batido a meta ao vencer o título da Copa do Brasil.

Premiação do campeão brasileiro

O campeão brasileiro de 2024 vai ganhar R$ 48,1 milhões de premiação por ficar na primeira posição, o que representa 10% do valor total pago pela Globo. Na 38ª e última rodada do Brasileirão, apenas Botafogo e Palmeiras têm chances de título.

Enquanto o segundo ganha R$ 45,7 milhões, o terceiro fica com R$ 43,3 milhões e o quarto com R$ 40,9 milhões.

Somando os contratos de TV aberta e fechada, os clubes vão dividir R$ 481,6 milhões referentes à posição na tabela. Esse montante é fruto da divisão feita com base no que a detentora dos direitos de transmissão paga aos 16 clubes que permanecerão na Série A.

Última rodada terá despedida de Gabigol do Flamengo

Além de marcar o encerramento do Brasileirão, a última rodada terá a despedida de Gabigol do Flamengo. O atacante dará adeus aos torcedores rubro-negros no próximo domingo (8), na partida contra o Vitória, às 16h (de Brasília), no Maracanã. O jogo do adeus, que terá uma série de homenagens ao jogador, contará com casa cheia.

Assim como aconteceu com Diego Ribas, Diego Alves, Filipe Luís e Rodrigo Caio, o Flamengo prepara diversas ações para a despedida de Gabigol A diretoria do clube levará ao Maracanã as taças conquistadas pelo jogador. Na arquibancada, a torcida terá bandeiras e faixas em alusão ao atleta.