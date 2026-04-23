Com calendário apertado, Flamengo terá maratona de jogos fora do Rio; veja
Rubro-Negro encara o Atlético-MG no final de semana
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O Flamengo terá pela frente uma sequência pesada de jogos fora do Rio de Janeiro. Em sete partidas, serão seis compromissos como visitante, em confrontos válidos pelo Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Ao todo, são sete jogos em 21 dias, com média de uma partida a cada três dias (um calendário bastante apertado).
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Essa sequência começa com um clássico nacional. No próximo domingo, o Flamengo vai até Belo Horizonte enfrentar o Atlético-MG, em confronto válido pelo Brasileirão. Já no meio da semana, a equipe comandada por Leonardo Jardim arruma as malas e segue para La Plata, na Argentina, onde encara o Estudiantes.
Antes do segundo duelo pela Libertadores nesse período, desta vez contra o Independiente Medellín, na Colômbia, o Flamengo enfrenta o Vasco no Maracanã, no dia 3 de maio. Esse será o único jogo do Rubro-Negro como mandante nos próximos 21 dias.
A sequência do time carioca ainda inclui dois jogos no Sul, contra Grêmio e Athletico, pelo Brasileirão, além de um confronto no Nordeste, diante do Vitória, pela Copa do Brasil.
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|Data
|Jogo
|Local
|Competição
26/04
Atlético-MG x Flamengo
Belo Horizonte (MG)
Brasileirão
29/04
Estudiantes x Flamengo
La Plata (ARG)
Libertadores
03/05
Flamengo x Vasco
Rio de Janeiro (RJ)
Brasileirão
07/05
Independiente Medellín x Flamengo
Medellín (COL)
Libertadores
10/05
Grêmio x Flamengo
Porto Alegre (RS)
Brasileirão
14/05
Vitória x Flamengo
Salvador (BA)
Copa do Brasil
17/05
Athletico x Flamengo
Curitiba (PR)
Brasileirão
Atlético-MG x Flamengo
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Situação do Flamengo nas competições
No Campeonato Brasileiro, o Flamengo está na cola do líder Palmeiras, que soma 29 pontos. Na segunda posição, o Rubro-Negro, com um jogo a menos, tem 23. Já na Libertadores, a equipe comandada por Leonardo Jardim lidera o Grupo A, com seis pontos (duas vitórias em dois jogos).
Por fim, o Flamengo saiu na frente no confronto contra o Vitória, válido pela quinta fase da Copa do Brasil. Na última quarta-feira, venceu a equipe baiana por 2 a 1. Os times voltam a se enfrentar no dia 15 de maio.
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