O Flamengo terá pela frente uma sequência pesada de jogos fora do Rio de Janeiro. Em sete partidas, serão seis compromissos como visitante, em confrontos válidos pelo Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Ao todo, são sete jogos em 21 dias, com média de uma partida a cada três dias (um calendário bastante apertado).

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Essa sequência começa com um clássico nacional. No próximo domingo, o Flamengo vai até Belo Horizonte enfrentar o Atlético-MG, em confronto válido pelo Brasileirão. Já no meio da semana, a equipe comandada por Leonardo Jardim arruma as malas e segue para La Plata, na Argentina, onde encara o Estudiantes.

Antes do segundo duelo pela Libertadores nesse período, desta vez contra o Independiente Medellín, na Colômbia, o Flamengo enfrenta o Vasco no Maracanã, no dia 3 de maio. Esse será o único jogo do Rubro-Negro como mandante nos próximos 21 dias.

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Léo Pereira, zagueiro do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

A sequência do time carioca ainda inclui dois jogos no Sul, contra Grêmio e Athletico, pelo Brasileirão, além de um confronto no Nordeste, diante do Vitória, pela Copa do Brasil.

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Data Jogo Local Competição 26/04 Atlético-MG x Flamengo Belo Horizonte (MG) Brasileirão 29/04 Estudiantes x Flamengo La Plata (ARG) Libertadores 03/05 Flamengo x Vasco Rio de Janeiro (RJ) Brasileirão 07/05 Independiente Medellín x Flamengo Medellín (COL) Libertadores 10/05 Grêmio x Flamengo Porto Alegre (RS) Brasileirão 14/05 Vitória x Flamengo Salvador (BA) Copa do Brasil 17/05 Athletico x Flamengo Curitiba (PR) Brasileirão

Atlético-MG x Flamengo

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Situação do Flamengo nas competições

No Campeonato Brasileiro, o Flamengo está na cola do líder Palmeiras, que soma 29 pontos. Na segunda posição, o Rubro-Negro, com um jogo a menos, tem 23. Já na Libertadores, a equipe comandada por Leonardo Jardim lidera o Grupo A, com seis pontos (duas vitórias em dois jogos).

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Por fim, o Flamengo saiu na frente no confronto contra o Vitória, válido pela quinta fase da Copa do Brasil. Na última quarta-feira, venceu a equipe baiana por 2 a 1. Os times voltam a se enfrentar no dia 15 de maio.

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