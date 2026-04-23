Astro do Flamengo, Arrascaeta provoca, e web aponta indireta para o Palmeiras

Uma publicação de Arrascaeta, do Flamengo, em sua rede social repercutiu nesta quinta-feira (23). Horas antes da postagem, o técnico Abel Ferreira teria ironizado a arbitragem do jogo entre Flamengo e Vitória, pela Copa do Brasil.

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Veja a publicação:

Em entrevista antes do jogo contra o Jacuipense, pela Copa do Brasil, o treinador português indicou que não gostou da arbitragem do jogo envolvendo o "rival" na última quarta-feira (22).

"Ontem vi um jogo que, se eu fosse o treinador, seria expulso", afirmou ao Prime Video.

O repórter André Hernan completou a resposta de Abel Ferreira citando que o árbitro da partida em questão foi o mesmo que apitou o último São Paulo x Palmeiras, no Morumbis, que teve pressão nos bastidores e troca de farpas na véspera do clássico – Anderson Daronco, que apitou Flamengo x Vitória no Maracanã.

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Nas redes sociais, torcedores ficaram na bronca com a indireta do treinador, mas não houveram posicionamentos por parte do Flamengo. No entanto, Arrascaeta horas depois teria feito uma provocação por meio da sua rede social que os internautas julgaram ser para o clube paulista.

Veja a repercussão:

Como foi Flamengo x Vitória?

O jogo no Maracanã começou com duas pinturas logo de cara. Aos nove minutos, Evertton Araújo, após troca de passes do sistema ofensivo do Flamengo, acertou um chutaço de fora da área, levando a torcida à loucura. Mas, para a frustração dos rubro-negros cariocas, Erick, logo após a saída de bola, teve a mesma felicidade do adversário. Em uma finalização à la Zidane, chutou de primeira, sem chances para Rossi, e deixou tudo igual no placar.

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A partir daí, o Flamengo passou a ter o controle da bola, mas encontrou dificuldade para penetrar a defesa do Vitória, que se fechou e buscou jogadas de contra-ataque, criando pouquíssimas chances de perigo (as melhores delas na reta final do primeiro tempo com Cebolinha). Com Luiz Araújo como principal armador no meio-campo e sem efetividade dos jogadores de beirada, o time pecou pela falta de criatividade na etapa inicial.

Segundo tempo

Diante desse cenário, o técnico Leonardo Jardim optou pelas entradas de Arrascaeta e Saúl, buscando dar mais dinamismo ao ataque. O resultado não demorou a aparecer. Aos seis minutos, após cruzamento de Bruno Henrique, Pedro cabeceou para o fundo da rede. Já aos 19', o camisa 10 arriscou um chute cruzado e acertou a trave.

Finalização de Evertton Araújo no gol do Flamengo contra o Vitória (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

O Vitória, com Luan Cândido, voltou a balançar a rede de Rossi aos 32 minutos, mas o árbitro marcou impedimento na jogada. No lance seguinte, Arrascaeta, mais uma vez, esteve perto do terceiro gol do Flamengo, mas desperdiçou a chance. Ao término da partida, os flamenguistas aplaudiram o desempenho da equipe, que está invicta há seis jogos.

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