Expectativa para os Jogos Pan e Parapan-Americanos de 2031: Rio está preparado

Fala, Galera! Bom demais manter contato com vocês através desse grande canal que é o nosso querido Lance!. Vamos falar sobre os Jogos Pan e Parapan-Americanos de 2031? O Rio respira esporte, é o grande centro esportivo das Américas e está preparado para sediar qualquer grande evento. Junto com a maravilhosa cidade de Niterói, tenho certeza de que podemos realizar um Pan incrível.

Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 nos ensinaram como organizar grandes eventos: evitar desperdício de recursos públicos, fortalecer parcerias com a iniciativa privada, garantir instalações esportivas eficientes e desenvolver um plano que deixe um legado real para a população. Nosso projeto de candidatura segue rigorosamente essa fórmula. Temos todas as condições necessárias para unir as Américas através do esporte e impulsionar o desenvolvimento esportivo em todo o continente.

Claro que a experiência adquirida em 2016 é uma grande aliada. Mas também estamos abertos a aprender com todas as nações das Américas. Dessa maneira, poderemos realizar um Pan grandioso não somente para os cariocas, mas para todos os brasileiros. Assim como nos Jogos Olímpicos, desejamos que o Pan deixe um importante legado esportivo, além de melhorias em infraestrutura urbana e mobilidade.

Rio e Niterói terão como adversária na disputa a cidade de Assunção, capital do Paraguai (Foto: Joyce Rodrigues e Bruno Vaz /Lance!)

Campanha a todo vapor

Com nossa candidatura oficializada, agora vamos intensificar a campanha internacional em busca dos votos. A decisão acontecerá no dia 10 de outubro, no Chile, e já estamos empenhados em conquistar cada voto. O colégio eleitoral da Panam Sports é formado por 41 Comitês Olímpicos Nacionais, totalizando 53 votos — lembrando que países que já organizaram o evento têm direito a dois votos.

A previsão é de quase R$ 4 bilhões em investimentos, com a maior parte dos recursos provenientes da iniciativa privada. As competições serão divididas em cinco áreas: Barra, Copacabana, Deodoro, Porto Maravilha e Niterói. Todas as provas ocorrerão em locais com o tempo máximo de deslocamento de 40 minutos da Vila Pan-Americana, que será localizada na Zona Portuária.

Para vocês terem uma ideia do nosso empenho, recentemente estive em Brasília ao lado do vice-prefeito Eduardo Cavaliere e do prefeito de Niterói Rodrigo Neves, conversando com eleitores durante a cúpula Brasil-Caribe. Estamos determinados, focados e trabalhando intensamente para garantir que tudo dê certo. 2031 está logo ali, e vamos fazer acontecer.

O Pan será nosso!

Até a próxima, galera!

Guilherme Schleder no Lance!

Guilherme Schleder é Secretário Municipal de Esportes do Rio de Janeiro. Escreve quinzenalmente sobre tudo que envolve o esporte no Rio de Janeiro.