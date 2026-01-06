Por que o Flamengo não está jogando a Copinha em 2026?

Por decisão conjunta de diretoria e comissões técnicas, o Flamengo decidiu não se inscrever na Copinha em 2026. O motivo por trás é o planejamento de Filipe Luís para o início da temporada do clube neste ano.

A equipe sub-20 do Flamengo irá a campo nos três primeiros compromissos do Campeonato Carioca, contra a Portuguesa (jogo antecipado da 5ª rodada, no dia 11), Bangu (1ª rodada, no dia 14) e Volta Redonda (2ª rodada, no dia 17).

Dessa forma, os jogadores do sub-20 ganharão mais uma oportunidade de mostrar seu futebol à comissão do time profissional. Os juniores deixaram de jogar a Copinha para focar nas rodadas iniciais do Estadual.

Quando o Flamengo estreia no Campeonato Carioca?

O Flamengo fará sua estreia no Campeonato Carioca já no dia 11 de janeiro, às 20h30. A partida contra a Portuguesa é válida pela 5ª rodada e foi antecipada em função da Supercopa. Campeão Brasileiro, o Rubro-Negro enfrenta o Corinthians, campeão da Copa do Brasil, no dia 1 de fevereiro, em Brasília.

Grandes revelações da Copinha

A Copinha é popularmente conhecida por revelar craques do futebol brasileiro, e vários jogadores históricos iniciaram sua carreira na competição, como Vinicius Jr., Cafu, Kaká, Lucas Moura, Casemiro, Robinho, Neymar, Gabriel Jesus, Vágner Love, Fred, Deco, Marquinhos, Malcom, Lucas Paquetá, Endrick, Paulo Roberto Falcão, Raí, Dida.

Em 2026, novos nomes devem surgir e ganhar espaço no cenário brasileiro.