menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Por que o Flamengo não está jogando a Copinha em 2026?

Rubro-Negro foi campeão mundial sub-20 em 2025

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/01/2026
14:09
O Flamengo foi campeão mundial sub-20 em 2025 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/GazetaPress)
imagem cameraO Flamengo foi campeão mundial sub-20 em 2025 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/GazetaPress)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Por decisão conjunta de diretoria e comissões técnicas, o Flamengo decidiu não se inscrever na Copinha em 2026. O motivo por trás é o planejamento de Filipe Luís para o início da temporada do clube neste ano.

continua após a publicidade

A equipe sub-20 do Flamengo irá a campo nos três primeiros compromissos do Campeonato Carioca, contra a Portuguesa (jogo antecipado da 5ª rodada, no dia 11), Bangu (1ª rodada, no dia 14) e Volta Redonda (2ª rodada, no dia 17).

Dessa forma, os jogadores do sub-20 ganharão mais uma oportunidade de mostrar seu futebol à comissão do time profissional. Os juniores deixaram de jogar a Copinha para focar nas rodadas iniciais do Estadual.

continua após a publicidade

🏆 Craque da Copinha: relembre os últimos jogadores a conquistar premiação

Quando o Flamengo estreia no Campeonato Carioca?

O Flamengo fará sua estreia no Campeonato Carioca já no dia 11 de janeiro, às 20h30. A partida contra a Portuguesa é válida pela 5ª rodada e foi antecipada em função da Supercopa. Campeão Brasileiro, o Rubro-Negro enfrenta o Corinthians, campeão da Copa do Brasil, no dia 1 de fevereiro, em Brasília.

Iago Teodoro comemora título do Mundial de Clubes Sub-20 no Maracanã (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
Iago Teodoro comemora título do Mundial de Clubes Sub-20 no Maracanã (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real

Grandes revelações da Copinha

A Copinha é popularmente conhecida por revelar craques do futebol brasileiro, e vários jogadores históricos iniciaram sua carreira na competição, como Vinicius Jr.CafuKakáLucas MouraCasemiroRobinhoNeymarGabriel Jesus, Vágner Love, Fred, Deco, Marquinhos, Malcom, Lucas Paquetá, Endrick, Paulo Roberto Falcão, Raí, Dida.

continua após a publicidade

 Em 2026, novos nomes devem surgir e ganhar espaço no cenário brasileiro.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias