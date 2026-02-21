IA prevê resultados de Vasco x Fluminense e Madureira x Flamengo

As partidas de ida dos confrontos da semifinal do Campeonato Carioca acontecem neste domingo (22). De um lado, o Vasco encara o Fluminense, às 18h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos; posteriormente, às 20h30 (de Brasília), Flamengo e Madureira entram em campo pela outra parte da chave, no Maracanã.

Para a ocasião, o Lance! pediu para o Chat GPT simular os confrontos decisivos do estadual. Ao prever o clássico, a tecnologia apontou para uma partida disputada até os minutos finais e com vitória do Fluminense.

Já para Madureira x Flamengo, o recurso tecnológico previu uma superioridade inquestionável da equipe de Filipe Luís em campo. O Chat GPT apontou para uma goleada rubro-negra. Veja as simulações completas abaixo:

Vasco x Fluminense

Clássico marcado por muita intensidade desde os primeiros minutos. O Vasco começa pressionando alto, tentando forçar erros na saída de bola adversária. Logo no início, cria uma chance em cobrança de escanteio, com finalização perigosa por cima do travessão.

O Fluminense responde com mais posse de bola, valorizando a troca de passes no meio-campo. Aos 25 minutos, o Tricolor encontra espaço entre as linhas defensivas adversárias e abre o placar.

Após sofrer o gol, o Vasco adianta ainda mais suas linhas e passa a explorar cruzamentos laterais. No fim do primeiro tempo, consegue o empate em uma jogada de bola parada, aproveitando rebote na pequena área.

No segundo tempo, o jogo fica mais equilibrado e físico, com disputas intensas no meio. O Fluminense tenta acelerar pelas laterais, enquanto o Vasco aposta em transições rápidas. Aos 70 minutos, em contra-ataque veloz, o Fluminense marca o segundo.

Nos minutos finais, o Vasco pressiona com tudo, coloca mais jogadores no campo ofensivo e cria duas boas oportunidades, mas para em grandes defesas. Placar final: 2x1 para o Fluminense em um clássico bastante disputado.

Madureira x Flamengo

Partida com favoritismo claro do Flamengo, que começa dominando a posse e ocupando o campo ofensivo. O Madureira se posiciona com linhas baixas, buscando fechar espaços e apostar em contra-ataques.

A pressão inicial resulta em gol logo aos 15 minutos, após jogada trabalhada pela direita e finalização dentro da área.

Mesmo atrás no placar, o Madureira mostra organização defensiva e quase surpreende em cobrança de falta que passa muito perto. O Flamengo mantém o controle do jogo e amplia ainda no primeiro tempo, em chute de média distância após sobra na entrada da área.

Na segunda etapa, o ritmo diminui um pouco, mas o Flamengo segue criando chances. O terceiro gol sai em jogada de escanteio, com desvio no primeiro pau.

Nos minutos finais, o Madureira tenta o gol de honra em contra-ataque, mas esbarra na defesa bem postada. Placar final: 3x0 para o Flamengo, confirmando o favoritismo com atuação dominante.

