Esposa de Endrick revela bastidores íntimos antes de saída do Real Madrid

Gabriely Miranda, esposa do jovem atacante Endrick, compartilhou um momento pessoal e emocionante nas redes sociais, revelando os bastidores de uma conversa íntima com o jogador antes de sua transferência por empréstimo do Real Madrid para o Lyon.

No dia 18 de novembro, ainda antes de o acordo com o clube francês ser oficializado, Gabriely postou um print de uma troca de mensagens com Endrick. Na conversa, ela expressa sua intuição positiva sobre o futuro do marido, afirmando que sentia ser "a escolha certa". Mais do que isso, a mensagem revela o sonho dela de ver Endrick brilhando na Copa do Mundo pela Seleção Brasileira.



Endrick deixa Real Madrid em busca de minutos e vaga na Copa do Mundo

Endrick, de 19 anos, chegou ao Real Madrid com grande expectativa após se destacar no Palmeiras, mas optou pelo empréstimo ao Lyon para ganhar mais minutos em campo e experiência na Europa.

Em entrevista coletiva, o atacante brasileiro celebrou a recepção da torcida, a oportunidade de atuar no futebol francês e destacou o desejo de ajudar o clube a voltar ao protagonismo. O jovem vestirá a camisa 9 da equipe na temporada.

Ao falar sobre a escolha pelo Lyon, Endrick revelou que a decisão teve forte peso pessoal e familiar, além da necessidade de ganhar mais minutos em campo, que vinha sendo um desfio no Real Madrid.

— Quando o Lyon me contatou, foi um momento muito importante para mim, para minha esposa e para minha família. Eu queria sair para jogar. Quando pensei no Lyon, foi 'uau!'. Quando Deus me mostra um caminho, eu sigo em frente. Eu sabia que precisava trabalhar mais para jogar aqui — afirmou.