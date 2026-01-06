Jornal francês destaca chegada de Endrick ao Lyon: 'Novas ambições'
Brasileiro deixou o Real Madrid para acertar com o clube francês
O atacante Endrick foi anunciado, na última segunda-feira (5), como reforço do Lyon para a reta final da temporada europeia. A chegada do brasileiro ganhou destaque do jornal francês "L'Équipe", que estampou o jogador, de 19 anos, na capa das edições do veículo.
A manchete era simples: "Semente da estrela". A presença do jovem no clube francês foi comemorada pelo veículo, que ao analisar a transferência de Endrick do Real Madrid, previu novas ambições do jogador.
— Endrick semente de estrela. O Lyon apresentou ontem o atacante brasileiro de 19 anos, emprestado pelo Real Madrid por seis meses. Sua chegada permite que o clube mostre novas ambições — escreveu o jornal francês.
Endrick no Lyon
Apresentado oficialmente como novo reforço do Lyon na última segunda-feira (5), Endrick demonstrou entusiasmo com o novo capítulo da carreira. Em entrevista coletiva, o atacante brasileiro celebrou a recepção da torcida, a oportunidade de atuar no futebol francês e destacou o desejo de ajudar o clube a voltar ao protagonismo. O jovem vestirá a camisa 9 da equipe na temporada.
Ao falar sobre a escolha pelo Lyon, Endrick revelou que a decisão teve forte peso pessoal e familiar, além da necessidade de ganhar mais minutos em campo.
— Quando o Lyon me contatou, foi um momento muito importante para mim, para minha esposa e para minha família. Eu queria sair para jogar. Quando pensei no Lyon, foi 'uau!'. Quando Deus me mostra um caminho, eu sigo em frente. Eu sabia que precisava trabalhar mais para jogar aqui — afirmou.
O atacante também fez um balanço positivo dos últimos meses, período que antecedeu sua transferência para a França, destacando o amadurecimento fora das quatro linhas.
— Digo a todas as pessoas ao meu redor que esses foram os seis melhores meses da minha vida. Tive tempo para minha família, para construir minha casa. Hoje sou um homem melhor e uma pessoa melhor. Sou um homem feliz — disse.
