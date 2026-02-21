Defesa do Flamengo é a mais vazada entre os times da Série A em 2026
Rubro-Negro tem média de mais de um gol sofrido por jogo
O início de temporada do Flamengo está aquém do esperado, especialmente observando os números da defesa. Se em 2025 o setor era um dos pontos mais fortes do time, em 2026 isso mudou, fazendo com que o Rubro-Negro seja o mais vazado entre os times da Série A.
Nos 12 jogos disputados nesse ano, entre Carioca, Brasileirão, Supercopa e Recopa, foram 17 gols sofridos. Uma média de 1.4 gol por jogo, segundo dados do Sofascore. A única partida em que a meta carioca passou ilesa foi contra o Vasco, na vitória por 1 a 0.
➡️ Entre problemas físicos e decisões questionáveis de Filipe Luís, Flamengo precisa reagir para vencer a Recopa
Nesta temporada, a equipe sofreu gols dos seguintes times: Portuguesa, Bangu (2), Volta Redonda (3), Fluminense (2), São Paulo (2), Corinthians (2), Internacional, Sampaio Corrêa, Vitória, Botafogo e Lanús.
Veja os números defensivos do Flamengo
- 12 jogos
- 17 gols sofridos (1.4 por jogo)
- 1 jogo sem sofrer gol (8%)
- 6.3 finalizações para sofrer gol
Defesas mais vazadas da Série A em 2026
- 17 gols - Flamengo
- 15 gols - Cruzeiro
- 13 gols - Grêmio, São Paulo, Santos, Coritiba, Atlético-MG e Botafogo
Mais gols sofridos por jogo em 2026
- 1.42 - Flamengo
- 1.36 - Cruzeiro
- 1.3 - Remo
*Dados do Sofascore
Próximos jogos
O Flamengo volta a campo no domingo (22), às 20h30, no Maracanã, para enfrentar o Madureira pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Depois, enfrenta o Mirassol na quarta-feira (25), pelo Brasileirão, também em casa.
