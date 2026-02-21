O início de temporada do Flamengo está aquém do esperado, especialmente observando os números da defesa. Se em 2025 o setor era um dos pontos mais fortes do time, em 2026 isso mudou, fazendo com que o Rubro-Negro seja o mais vazado entre os times da Série A.

Nos 12 jogos disputados nesse ano, entre Carioca, Brasileirão, Supercopa e Recopa, foram 17 gols sofridos. Uma média de 1.4 gol por jogo, segundo dados do Sofascore. A única partida em que a meta carioca passou ilesa foi contra o Vasco, na vitória por 1 a 0.

Nesta temporada, a equipe sofreu gols dos seguintes times: Portuguesa, Bangu (2), Volta Redonda (3), Fluminense (2), São Paulo (2), Corinthians (2), Internacional, Sampaio Corrêa, Vitória, Botafogo e Lanús.

Momento de ataque do Botafogo contra o Flamengo, pelo Carioca (Foto: André Fabiano/Código 19/Gazeta Press)

Veja os números defensivos do Flamengo

12 jogos 17 gols sofridos (1.4 por jogo) 1 jogo sem sofrer gol (8%) 6.3 finalizações para sofrer gol

Defesas mais vazadas da Série A em 2026

17 gols - Flamengo 15 gols - Cruzeiro 13 gols - Grêmio, São Paulo, Santos, Coritiba, Atlético-MG e Botafogo

Mais gols sofridos por jogo em 2026

1.42 - Flamengo

1.36 - Cruzeiro

1.3 - Remo

*Dados do Sofascore

Próximos jogos

O Flamengo volta a campo no domingo (22), às 20h30, no Maracanã, para enfrentar o Madureira pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Depois, enfrenta o Mirassol na quarta-feira (25), pelo Brasileirão, também em casa.

