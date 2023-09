Como treinador, Waldemar rodou por times do Brasil e do exterior. Antes do Flamengo, ele havia comandado os modestos São Cristóvão e Goytacaz, do Rio de Janeiro, e o Fluminense, em 2002. No Rubro-Negro, apesar dos protestos, ficou à frente do time por 11 jogos, somando seis vitórias, três empates e duas derrotas, deixando o clube na 8ª posição do Brasileirão de 2003. Foi desligado do clube ao final daquele ano.