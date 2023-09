O Flamengo entende que a negociação com Tite precisa ser tratada com cautela, já pensando no planejamento para 2024, que exigirá uma brusca reformulação no clube. As conversas seguem em andamento, e o Rubro-Negro já ofereceu o tempo contratual: até o fim do ano que vem, quando se encerra a gestão de Rodolfo Landim. Questões salariais também já são debatidas.