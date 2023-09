O Flamengo anunciou a demissão de Jorge Sampaoli nesta quinta-feira (28) e encerra a passagem do segundo técnico da temporada 2023. Com a saída do argentino, que custou cerca de R$ 9,5 milhões aos cofres do Rubro-Negro, o gasto total com rescisões chegou a R$ 46,6 milhões apenas na gestão Landim.