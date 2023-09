O Flamengo demitiu Jorge Sampaoli na noite desta quinta-feira (28), em meio às conversas avançadas com Tite para sucessor. Apesar de correta, a saída do argentino ocorreu com ''60 dias de atraso'' na visão do jornalista Vitor Sérgio Rodrigues, da TNT Sports - que responsabiliza a diretoria pelo limite do desgaste na relação.