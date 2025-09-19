Plata se pronuncia após expulsão em Flamengo x Estudiantes

O atacante Gonzalo Plata utilizou as redes sociais para manifestar a instisfação com a arbitragem após a vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Estudiantes nesta quinta-feira (18), pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. O equatoriano foi expulso ao receber o segundo cartão amarelo em lance polêmico.

continua após a publicidade

➡️ Filipe Luís quer árbitro banido da Libertadores após vitória do Flamengo: ‘Catástrofe’

Aos 36 minutos, Plata recebeu um chute do adversário e foi penalizado pelo árbitro Andrés Rojas, que acabou por mostrar o cartão vermelho e tirá-lo da partida de volta, na próxima quinta-feira (25). Via "Instagram", o jogador ironizou a arbitragem e reclamou da não interferência do VAR na jogada.

Gonzalo Plata publica insatisfação por expulsão em duelo entre Flamengo e Estudiantes, pela Libertadores (Foto: Reprodução)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Como foi Flamengo x Estudiantes?

O Flamengo fez um primeiro tempo de almanaque. Antes mesmo dos argentinos se ambientarem no Maracanã, o time de Filipe Luís abriu o placar. Aos 15 segundos de jogo, Pedro recebeu passe de Samuel Lino, em jogada que começou com Arrascaeta, e estufou a rede de Muslera. Esse foi o 150° gol do camisa 9 pelo Rubro-Negro.

continua após a publicidade

Ditando o ritmo, a equipe de Filipe Luís chegou ao segundo aos sete minutos, com Varela. O lateral uruguaio, de volta após se recuperar de um quadro de pubalgia, acertou um chutaço, sem chance para o goleiro adversário, após cruzemento de Ayrton Lucas. Posteriormente, o time carioca teve, pelo menos, três chances claras de aumentar o marcador. Ou seja, o 2 a 0 ficou barato no primeiro tempo, que contou com grande superioridade técnica rubro-negra.

O Flamengo voltou do intervalo dominando as ações da partida, mas exagerou na preciosismo, fazendo com que desperdiçasse grandes chances de perigo. Diante deste cenário, o Estudiantes cresceu na partida, fazendo com que os rubro-negros recuassem. Assim, a equipe carioca optou por utilizar as jogadas de contra-ataque.

continua após a publicidade

Maur➡️ Mereceu? Renata Ruel dá veredito em expulsão de Plata em Flamengo x Estudiantes

Com o decorrer da segunda etapa, o técnico Filipe Luís mexeu na equipe, colocando Bruno Henrique e Luiz Araújo, para oxigenar o time. Já na reta final da partida, Plata foi expulso após receber o segundo cartão amarelo. O jogo esquentou nos minutos finais, com discussões e empurroões entre os jogadores. Nos acréscimos, Carillo descontou para o Estudiantes.

Ainda durante a partida, jogadores e membros da comissão técnica do Flamengo reclamaram da arbitragem colombiana no Maracanã. Após a partida, José Boto, diretor de futebol rubro-negro, entrou no gramado e buscou explicações do árbitro Andrés Rojas.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real