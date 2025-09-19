Jogadores do Flamengo detonam árbitro após polêmicas na Libertadores: ‘Empurrou o time deles’

Os jogadores do Flamengo deixaram o campo insatisfeitos com a arbitragem após a vitória por 2 a 1 sobre o Estudiantes nesta quinta-feira (18), no jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Em entrevista ainda à beira do gramado, Samuel Lino e Guillermo Varela criticaram a atuação do árbitro Andrés Rojas.

O Fla vencia por 2 a 0 até os minutos finais, quando a equipe argentina conseguiu diminuir a vantagem; momentos antes, Gonzalo Plata foi expulso em lance polêmico. Samu citou a jogada e cartões amarelos como decisões prejudiciais que levaram o Rubro-Negro a sofrer o gol.

— Eu acho que o resultado final foi muito condicionado pela arbitragem, porque os erros que foram cometidos hoje prejudicaram a gente imensamente. Agora a gente vai para a Argentina com um gol que eles conseguiram na nossa casa, mas que esse que vai muito na consequência do que a arbitragem fez no jogo. Expulsão sem sentido, faltas revertidas, amarelos que não são amarelos… e para o time do Estudiantes, nada. Isso que é incrível, para nós tudo, amarelo, falta, falta revertida, e para Estudiantes, nada. A gente vai sair daqui muito prejudicado — disparou à "ESPN".

Por sua vez, Varela não deixou de exaltar a atuação do Flamengo na partida, mas também reclamou da arbitragem. Segundo o uruguaio, o árbitro "empurrou" o time do Estudiantes no final do jogo.

— Primeiro, parabéns ao nosso time, foi um grande jogo. No primeiro tempo tivemos a chance de ampliar o marcador, mas não conseguimos. No segundo tempo eles recuaram um pouco, acho que começaram com a linha de cinco, aí dificultou um pouco. Mas o árbitro acho que tem que rever o último gol, porque o jogo estava controlado, ele deu muitos cartões amarelos para a gente e nada para eles. Ele começou a empurrar o time deles e, infelizmente, tomamos o gol. Libertadores às vezes acontece isso, mas nosso time está preparado para ir lá e ganhar — afirmou.

No próximo domingo (21), o Flamengo volta a campo para o clássico com o Vasco no Maracanã, às 17h30 (de Brasíla), pelo Brasileirão. O time de Filipe Luís é o líder isolado da competição.

Samuel Lino recebe cartão amarelo durante partida entre Flamengo e Estudiantes pela Libertadores (Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP)

