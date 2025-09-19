Filipe Luís quer árbitro banido da Libertadores após vitória do Flamengo: ‘Catástrofe’

Técnico do Flamengo, Filipe Luís detonou a arbitragem após a vitória por 2 a 1 sobre o Estudiantes nesta quinta-feira (18), no jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Em entrevista coletiva após a partida no Maracanã, o comandante rubro-negro não poupou palavras ao comentar a atuação do árbitro Andrés Rojas e afirmou que ele quis "ser protagonista".

— Infelizmente hoje o árbitro quis ser protagonista do jogo. E o árbitro que quer ser protagonista, ele apita desconcentrado, ele não olha o que tem que olhar. Você citou alguns, mas tem o pênalti do Lino no primeiro tempo, existem várias faltas, com cartões amarelos. Uma arrogância, uma prepotência extrema com os nossos jogadores, e uma permissividade muito grande com o time deles. E essa arrogância, essa prepotência do Sr. Andrés leva com que várias famílias saiam daqui prejudicadas. Um trabalho todo sendo prejudicado por um árbitro protagonista — disparou Filipe.

— A única coisa que eu gostaria é um pedido de desculpas e reconhecer o erro. Se reconhecer, porque se todo mundo erra, eu também erro, se ele reconhecesse o erro que ele fez, para mim está tudo certo, mas já sabemos que isso não vai acontecer. Não muda nada, porque como eu falei com meus jogadores, nós viemos para ganhar o primeiro jogo e, da mesma forma que foi contra o Inter, vamos para vencer na casa deles. É o nosso objetivo. Independente do resultado, hoje foi 2 a 1, poderia ter sido 1 a 0 para eles, poderia ter sido empate, a gente tem que ir para vencer todos os jogos e vamos fazer isso — completou.

Questionado sobre informação da "ESPN", na qual o quarto árbitro teria aconselhado o técnico do Estudiantes a substituir Román Gómez pela quantidade de faltas e possibilidade de expulsão, o treinador do Flamengo disse que não sabia do episódio. Contudo, citou o cartão vermelho apresentado a Gonzalo Plata e afirmou esperar que Andrés Rojas não apite mais jogos da Libertadores.

— Eu não escutei, sinceramente. O que aconteceu, não vi. Se isso aconteceu, não sei nem o que falar. Eles que têm que explicar. Gostaria muito que eles tivessem para explicar como um juiz pode ter tanta vontade de expulsar um jogador do jeito que ele expulsou o Plata. Isso está na minha cabeça, não sai. E eu gostaria muito que eles pudessem explicar. O que eu espero é que esse árbitro não apite a Libertadores daqui para frente. Nosso jogos, Deus o livre — declarou o técnico rubro-negro.

Ao analisar o desempenho do Fla, Filipe Luís elogiou a equipe e não acredita em queda de rendimento no segundo tempo. Além disso, atribuiu o gol do time argentino a "uma catástrofe" do árbitro.

— Bom, foi um grande jogo, o time foi muito completo, dominamos, criamos muitas chances, o primeiro tempo foi amassador. Conseguimos entrar tanto pela direita, pela esquerda, por dentro em algumas jogadas, criamos muitas chances e acabamos com o resultado 2 a 0. No segundo tempo, obviamente que o meu time não baixou, não foi nem um pouco esse o motivo. Eles mudaram o sistema, colocaram cinco, se protegeram e também, ao mesmo tempo, passaram a pressionar nosso jogadores, que já estavam um pouco mais cansadas e acabaram nos empurrando. Nós não esperamos uma quarta de final de Libertadores da América sem que o adversário passe do mesmo tempo, isso não existe. Ao mesmo tempo que criamos também chances para fazer o 3 a 0 no segundo tempo, infelizmente por uma catástrofe do árbitro, aconteceu o que aconteceu — avaliou o treinador do Flamengo.

Outras respostas de Filipe Luís após Flamengo x Estudiantes

Post do Plata nas redes sociais e ausência do VAR

— Como eu falei na pergunta anterior: a única coisa que eu espero é que não se fale de arbitragem. Eles têm que fazer o trabalho deles. Toda vez vir aqui falar, vocês bem me conhecem e sabem que eu não gosto de falar de arbitragem, ter que falar de VAR, de arbitragem, tira totalmente o foco do que é importante que foi o excelente jogo que fizemos, é isso que me deixa triste. Mas no lance da expulsão é concreto, a regra diz que não poderia ter entrado o VAR, nas outras sim…mas fazer o que? Vamos pra próxima.

Escolha por Luiz Araújo e não Carrascal

— A escolha do Luiz Araújo pelo Arrascaeta e do Bruno Henrique pelo Pedro, naquele momento a gente estava, nossa equipe estava perdendo o domínio do jogo, estava perdendo território, com a bola a gente estava muito bem, sem a bola já não estava voltando do mesmo jeito que estava no começo do jogo e nosso time começou a sofrer. Optei por colocar pernas. Pra mim, não importa se o jogador custou 100 milhões ou se é da base, eu coloco o que eu acredito que seja melhor para a equipe, e não importa se ganha 5 mil ou 5 milhões, vai jogar quem eu achar melhor naquele momento. Então não penso por que o clube gastou mais ou gastou menos. Eu acho que, naquele momento eu acreditei que com Bruno e Plata pressionando nós iríamos recuperar o domínio territorial, conseguiríamos pressionar melhor. E com o Luiz também que consegue ter perna pra fazer toda essa ala que o Varela estava precisando de ajuda. E assim foi. Nosso time já estava bem outra vez, estava saindo e conseguindo pressionar o time deles, não estávamos sofrendo em nenhum momento e, infelizmente, o árbitro errou.

Gol no fim

— (O resultado) não muda nada. Nós viemos para ganhar o primeiro jogo. Da mesma forma que foi contra o Inter, vamos para vencer na casa deles. Nosso objetivo, independentemente do resultado. Temos que ir para vencer todos os jogos, e vamos fazer isso.

Preparação física para maratona de jogos

— Fisicamente, todos estão muito bem. Estamos a ponto de recuperar o Alex Sandro, talvez o Jorginho. O Erick (Pulgar) também está no campo, mas falta tempo para ele. Estamos todos muito bem. Vejo neles a vontade de jogar e de competir. Estamos preparados para essa maratona. Acredito que quanto mais eles jogam, melhor eles se sentem. Vamos ter dias suficientes para recuperar para essa maratona de jogos.

Plata por dentro e não colocar Carrascal?

— Porque o Plata jogou de 9. O Bruno Henrique jogou no lugar do Arrascaeta. O Plata estava no lugar do Pedro, e o Luiz (Araújo) no lugar do Plata. Conheço o Bruno e o Plata quando jogam juntos, já se entendem muito bem. Foram campeões da Supercopa jogando juntos, sei como pressionam, atacam espaços e se complementam. Não foram esse o motivo do time ter sofrido a expulsão, o time tinha recuperado o controle territorial e estava melhor no campo. Mas quando fica com um a menos, o jogo fica desconfigurado. Mas, até então, essa substituição nos levou até a área do Estudiantes com controle absoluto e, principalmente, a fase defensiva melhorou, que era o que, para mim, estávamos precisando, com o cansaço do Pedro e do Arrascaeta.

Mental para o jogo de volta

— Conhecemos os argentinos, como eles são competitivos e como lutam por cada centímetro do campo. É normal que o mental deles esteja sempre forte, é da cultura, né? Mas sabemos que fizemos um grande jogo, muito completo em todos os sentidos. Infelizmente, sofremos um gol no fim que diminuiu a nossa vantagem, com uma mão duvidosa. Mas os jogadores sabem bem o que fizeram. O nosso mental tem que estar bom contra o Vasco nesse fim de semana e continuar na nossa caminhada. Esse grupo tem muita ambição e quer fazer história. Vamos trabalhar para isso.

Como lidar com o emocional

— Continuar jogando da mesma forma que no começo do ano. Jogando futebol. Dentro do campo são os mesmos metros, jogadores, temos que ganhar jogando futebol. Mais nada. Sei que minha equipe vai para fazer isso. Vamos tentar fazer um jogo perfeito do mesmo jeito que foi aqui para tentar vencer.

Queda do ritmo no segundo tempo

— Sim, já expliquei na outra pergunta, ele mudou de sistema. O nosso time estava preparado para marcar um sistema e ele mudou o sistema no segundo tempo, até os jogadores se encontrarem e entenderem como pressionar, os jogadores ganharam tempo, conseguiram sair da pressão com mais facilidade, mas mesmo assim, esses mesmos jogadores criaram três chances de gol, duas claras e a terceira ou quarta com o Plata e com o Lino, também chances de gol pra fazer o terceiro no segundo tempo. E não sofremos defensivamente. Começamos a sofrer depois, com o cansaço, no segundo tempo.

Existe um complô contra brasileiros?

— Não, nada disso. Na minha opinião vai ganhar o melhor. Essa é a minha opinião. Jamais estaria aqui falando de uma manipulação, isso não existe. Existem erros graves e os que erram tem que pagar as consequências. Isso é uma coisa que acontece. Vamos ver o que vai acontecer no final dessa Libertadores. Vamos lutar até o último segundo porque queremos muito chegar nessa final.

Houve descontrole dos jogadores?

— Não perdemos ninguém para o jogo de volta, só o Plata. Juiz totalmente descontrolado, é claro que irrita os jogadores. Todo mundo está irritado com o que aconteceu. Por mais que a gente tente, quando acontece essas injustiças, essa arrogância que ele não deixa o jogador nem se aproximar, é claro que essas coisas vão acontecendo. O que eu gostaria é que fosse que nem na Espanha, que julgassem esse cartão do Plata e retirassem para ele jogar o jogo da volta. Porque ele não vai poder jogar. Isso sim me incomoda. Gostaria que fosse que nem na Europa. Lá na Espanha tiraria o amarelo e ele poderia jogar.

Por que não matou o confronto?

— Porque são as quartas da Libertadores. Porque é um time que chegou nas quartas da Libertadores e está entre os 8 melhores da América. Não existe jogo fácil. Realmente você falou que nos primeiros 30 minutos foi um amasso e tudo mais, e os jogadores cansam, e os jogadores adversários reagem, mudam, se adaptam e começam a entender melhor o jogo, a trocar as marcas que eles tinham e começam a se ajustar melhor dentro de campo. É claro que eles vão jogar, não esperávamos outra coisa. Vou fazer um exercício: se tivesse tomado o gol com 1 minuto e virado no último minuto, agora aqui estaríamos super felizes e tudo mais? O resultado final é o que ficou, mas o que foi feito no campo não me engana. Tudo que foi feito no campo hoje foi planejado, os jogadores entenderam a perfeição, tiveram como teu companheiro falou, sobre tecnicamente estarem praticamente perfeitos, e esse é o caminho. Temos que continuar do mesmo jeito para vencer lá, é o único caminho.

Técnico do Flamengo, Filipe Luís reclama durante duelo com o Estudiantes pela Libertadores (Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP)

