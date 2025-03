Petkovic opina sobre decisão do Flamengo de dar camisa 10 a Arrascaeta

Petkovic, ídolo do Flamengo, é um dos grandes nomes da Liga Nacional de Showbol, que acontece nesta e na próxima semana no Rio de Janeiro. No local, na Zona Oeste do Rio, em entrevista ao Lance!, o sérvio abordou o momento de Arrascaeta, meio-campista rubro-negro, e falou sobre ele vestir a camisa 10 da Gávea.

- A camisa 10 está com um cara que tem perfil de usar. É um craque, um grande jogador. Espero que consiga desempenhar um futebol que já desempenhou no Flamengo. Espero que seja um ano favorável, sem lesões, para que ele possa brilhar e fazer a diferença - disse o sérvio.

Petkovic elogia Arrascaeta, do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Expectativa para o restante da temporada do Flamengo

Assim como os torcedores do Flamengo, Petkovic está satisfeito com o momento da equipe do técnico Filipe Luís. Ele entende, no entanto, que a temporada, efetivamente, começa a partir de abril, com as grandes competições em disputa.

- Flamengo sempre é um grande favorito no início do ano. Nas grandes competições é um dos grandes favoritos. Acredito que a temporada começa a partir do mês que vem (abril), quando veremos como Flamengo vai se comportar no Campeonato Brasileiro, no Mundial e Libertadores - analisou.

