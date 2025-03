José Boto, dirigente do Flamengo, recentemente comparou o clube carioca com clubes da Premier League. Em entrevista para o jornalista Venê Casagrande, ele revelou que considera do Rubro-negro melhor do que 70% dos clubes do campeonato inglês. A opinião do português impressionou o ex-jogador Carlos Alberto.

Durante o programa "Arena SBT", do canal SBT, o antigo meia discordou do dirigente do Flamengo. Com muito humor, Carlos Alberto usou o deboche para responder a análise de José Boto no programa. Para ele, o Rubro-Negro não teria chances de vencer a Premier League.

- Ai cara, vou te falar. Eu acho que joguei vôlei para ter que ouvir essas coisas aí (debochou). Óbvio que não é. Se tu botar o Flamengo na Premier League, ele não vai ganhar o campeonato. Óbvio que não é melhor! - disse o ex-jogador.

José Boto no Flamengo

O dirigente português desembarcou no Ninho do Urubu no início deste ano. Ele chegou para ocupar o cargo de dirigente do futebol do clube, antes determinada função era realizada por Marcos Braz.

Desde o primeiro contato com as estruturas do Flamengo, José Boto tem realizado diversos elogios ao clube. No mercado, até o momento, ele tem adotado uma postura cautelosa. Na janela de início de ano, o Rubro-Negro fechou apenas as chegadas do atacante Jorginho e do zagueiro Danilo.

No último domingo (16), Boto conquistou o primeiro título no comando do futebol do Flamengo. O triunfo veio em cima do rival Fluminense, na final do Campeonato Carioca de 2025.