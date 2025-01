Perto de assinar com o Flamengo, Danilo lamenta forma que deixa a Juventus

Danilo embarcou para o Brasil na manhã desta terça-feira (28) para realizar exames médicos e assinar com o Flamengo. O jogador, que rescindiu com a Juventus, lamentou a forma que deixou o clube italiano, sem uma despedida com os torcedores no Allianz Stadium, casa da Velha Senhora.

- Eu gostaria de dizer "adeus" no estádio, sair de uma forma diferente, mas levo comigo só lembranças boas. Já faz cinco anos e meio que estou aqui em Turim, na Juventus, que certamente me fez muito melhor como pessoa, como homem, como jogador de futebol. Então, valorizo essas boas lembranças - disse Danilo ao site "IlBianconero".

Danilo, jogador que tem acordo com o Flamengo, durante embarque ao Brasil (Foto: Reprodução)

- Isso definitivamente não é uma pergunta para mim. Sempre me coloquei à disposição, sempre fiz o meu trabalho. Na minha opinião, é algo que faz você entender a relação que tenho com a equipe, com os meninos, e que carregarei para sempre. Então, são escolhas que o clube e o treinador fizeram. Não posso afetar, não foi minha escolha. Eu não me arrependo. Dei minha maior disponibilidade em todos os sentidos, do primeiro ao último dia. Então, me desculpem, só não tive a chance de cumprimentar os torcedores no estádio. Mas, como disse, dei o meu melhor do primeiro ao último dia. Saio com a consciência limpa - completou.

Gratidão aos torcedores

Além disso, Danilo aproveitou para demonstrar a sua gratidão aos torcedores.

- Recebi tanto carinho que vou levar os torcedores para todos os lugares. Eles são a Juventus, não os jogadores e nem os dirigentes - afirmou.

