Filipe Luís, técnico do Flamengo, fez reclamações sobre a bola do Campeonato Carioca após a partida contra o Volta Redonda. Nesta terça-feira (28), a Penalty, fornecedora do material esportivo, respondeu à afirmação do treinador.

Entenda o cenário

Segundo Filipe Luís, a bola oficial da competição é "horrível". Além disso, afirmou que os jogadores sofrem com o material.

- O que atrapalha é a bola. Campo estava bom, e a bola é horrível. Queria que vocês perguntassem aos jogadores a opinião deles sobre a bola da Penalty. Já joguei com ela e estou vendo eles sofrerem. O que faltou foi a bola em condições - disse o treinador.

Em resposta, a fornecedora de material esportivo esclareceu que o produto segue todos os parâmetros exigidos pelas entidades. Além disso, salientou a importância dos atletas treinarem com o material para se familiarizarem com o mesmo.

Arrascaeta durante a partida contra o Volta Redonda (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Veja a nota

"Em esclarecimento à declaração sobre a nossa bola S11 Ecoknit, gostaríamos de reiterar que ela é a mesma utilizada nos Campeonatos Carioca, Paulista, Paraense, Copa do Nordeste (CBF), além de ser adotada pelas Federações Boliviana e Uruguaia.

A Penalty reafirma seu compromisso com a qualidade das bolas e a alta performance necessária para atender os atletas dentro dos mais rigorosos critérios. A S11 Ecoknit segue todos os parâmetros exigidos pela FIFA, conforme o Quality Programme for Footballs, e possui o selo máximo da entidade, o FIFA Quality Pro.

Entendemos que é fundamental para todas as equipes se familiarizarem e treinarem com a bola específica da competição na qual participarão. Cada atleta tem um tempo próprio de adaptação, e é por isso que o material é sempre disponibilizado antes do início do campeonato, permitindo que os profissionais tenham o máximo de contato possível com o produto.

Além disso, fatores como o transporte da bola, a orientação de uso — incluindo a calibragem correta —, as características do gramado, entre outros, podem gerar variações na performance da bola.

É prática da Penalty manter contato com as entidades parceiras para obter feedback sobre seus produtos. Após as declarações feitas no último dia 25, entramos oficialmente em contato, novamente, com as Federações que utilizam a S11 Ecoknit. Constatamos que não há nenhum comentário negativo em relação à bola. São centenas de clubes e atletas que tiveram contato com o produto apenas neste ano.

Adicionalmente, vale ressaltar que a S11 Ecoknit é utilizada pela Federação Boliviana de Futebol tanto em jogos do campeonato local quanto nas Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA, um dos cenários mais desafiadores, devido ao ar rarefeito causado pelas altitudes elevadas. Mesmo nesse contexto, nunca houve qualquer comentário negativo. A S11 Ecoknit esteve presente em partidas disputadas pelos principais atletas do mundo, incluindo seleções como Argentina, Colômbia, Costa Rica, Equador, Paraguai e Peru.

Por fim, destacamos que a Penalty está constantemente alinhada com a FIFA e as entidades parceiras, por meio de encontros presenciais e conferências dedicadas às atualizações, referentes as especificações técnicas da bola."

