Paquetá se declara à dupla de companheiros do Flamengo: 'Especial demais'

Lucas Paquetá não escondeu a idolatria por Bruno Henrique e De Arrascaeta, companheiros de Flamengo. Em entrevista após a goleada por 4 a 1 sobre o Independiente Medellín nesta quinta-feira (16), o camisa 20 exaltou a dupla que está no clube desde 2019.

continua após a publicidade

➡️ Leonardo Jardim explica mudanças no time em goleada do Flamengo na Libertadores

Paquetá se colocou na posição de torcedor, afirmando ter comemorado muitos gols dos "ídolos" rubro-negros. O meia valorizou, ainda, a oportunidade de dividir o campo com dois jogadores históricos.

— São nossos ídolos. Eu já comemorei muitos gols deles na Libertadores durante todos esses anos. Comemorei muitos títulos, e eles nos deram muitas alegrias. Hoje, eu comemoro dentro de campo, sou um torcedor dentro de campo e posso admirá-los de perto. Ver a qualidade deles é especial demais. Todo o elenco é muito qualificado, mas é muito especial jogar com os dois — declarou.

continua após a publicidade

Paquetá abriu o placar para o Flamengo diante do Independiente Medellín no Maracanã. Este foi o primeiro gol do Cria do Ninho na Copa Libertadores, competição que também disputou antes de deixar o Flamengo rumo à Europa. Ele falou da emoção de conseguir marcar e da relação com o clube.

— Minha relação com o Flamengo não vai mudar independentemente do resultado. Sou um cara que cresci aqui, que vivi muitos momentos e hoje voltei para viver os meus sonhos, isso ninguém tira do meu coração. A torcida tem muito claro o quanto eu me dedico, o quanto eu busco fazer o meu melhor. Claro, a cobrança é normal, e eu sou muito tranquilo com isso. Hoje foi uma noite especial, pude marcar meu primeiro gol (na Libertadores), depois de tudo que eu passei, de tudo que eu suportei e de ver esse momento novamente em casa, é maravilhoso para mim, estou muito feliz — afirmou.

continua após a publicidade

O Flamengo de Lucas Paquetá volta a campo no próximo domingo (19) para enfrentar o Bahia no Maracanã, pela 12ª rodada do Brasileirão.

📲 Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Bruno Henrique e Lucas Paquetá comemoram gol pelo Flamengo diante do Independiente Medellín no Maracanã (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

🤑 Ganhe R$10 ao apostar R$10 na KTO - apenas hoje!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.