Pablo Lúcio detalha despedida de Wallace Yan e desafios do Flamengo no Carioca

Pablo Lúcio comentou a saída de Wallace Yan do Flamengo após a derrota para o Bangu por 2 a 1, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. O atacante deixará o clube rumo ao Red Bull Bragantino. Segundo o volante, o atacante já havia conversado com o grupo sobre a provável transferência no jogo anterior, contra a Portuguesa, e a despedida foi um momento marcante para o elenco.

— Sim, ele ( Wallace Yan) acabou comentando no último jogo, contra a Portuguesa. É claro que é um grande jogador para a nossa equipe, que faz a diferença, e todos desejamos tudo de bom para ele, que ele tenha muito sucesso na carreira. Vai deixar saudade — declarou o camisa 56.

Além disso, Pablo destacou as dificuldades enfrentadas pelo time sub-20 rubro-negro contra times profissionais como Bangu e Portuguesa. Ele reconheceu a qualidade dos rivais, mas ressaltou o esforço e o desempenho positivo do Flamengo, mesmo com o elenco jovem.

— Primeiramente, falar que é a pré-temporada. É claro que são jogos difíceis, contra times qualificados como o Bangu, a Portuguesa. Conseguimos um empate lá contra a Portuguesa. Não fizemos um bom jogo, mas conseguimos um empate. E contra o Bangu agora também. Não desempenhados o que deveríamos, a gente tem muito o que evoluir ainda. Mas agora é ver o que o Bruno (Pivette) tem para falar essa semana para a gente melhorar os detalhes e ir para o próximo jogo tentar a vitória — analisou o meio-campista.

Sobre a pressão por resultados, Pablo Lúcio minimizou a cobrança, afirmando que o grupo está confiante e que a torcida apoia o time, independentemente do início ruim no Carioca. Ele também ressaltou a importância da atenção de Filipe Luís, que tem acompanhado o desempenho dos jovens talentos, mas reforçou que o foco é evoluir e buscar vitórias nas próximas rodadas.

— Não dá pressão nenhuma, falando particularmente. A torcida confia em nós, todo grupo está confiante. Então é só manter o foco, fazer o que a gente vem treinando e dar continuidade no trabalho que vinha sendo feito em 2025. Então, acho que não tem pressão nenhuma, vamos desempenha o melhor e, se Deus quiser, vamos sair vitoriosos — disparou o volante do Flamengo.

— É muito importante ele estar assistindo à gente, está ali acompanhando a gente. A gente fez dois jogos bons, mas não desempenhamos o que a gente deveria ter desempenhado. Mas vamos focar, acho que não é hora de pensar nisso, é focar no nosso jogo e focar em vencer — concluiu.

Time sub-20 do Flamengo que entrou em campo contra o Bangu pelo Campeonato Carioca (Foto: Maurício Luz / Lance!)

