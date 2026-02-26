Recopa: Flamengo tenta transformar decisão contra o Lanús em ponto de virada na temporada

O Flamengo entra em campo na noite desta quinta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), para enfrentar o Lanús, da Argentina, no Maracanã. O confronto, válido pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana, reúne uma série de fatores decisivos para o momento da equipe carioca. Em meio a um início de temporada abaixo das expectativas, o técnico Filipe Luís busca um triunfo diante da torcida rubro-negra para tentar mudar o cenário e recolocar o time, atual campeão da Libertadores e Brasileirão, no caminho das vitórias.

O começo de 2026 faz parte da torcida lembrar da temporada melancólica de 2023, quando o Flamengo deixou escapar títulos importantes. O cenário atual preocupa. Neste ano, o Rubro-Negro iniciou o Campeonato Carioca com a equipe sub-20 e não conseguiu empolgar, necessitando alterar o planejamento de estreia do time principal. Além disso, ficou com o vice-campeonato da Supercopa Rei (contra o Corinthians), em mais uma atuação abaixo do esperado.

Para reverter a derrota por 1 a 0 no jogo de ida, o Flamengo contará, além do elenco estrelado, com o apoio de mais de 60 mil torcedores, que ignoraram os altos preços dos ingressos e praticamente esgotaram as entradas para o Maracanã.

Jogadores durante jogo contra o Lanús (Foto: Divulgação/Flamengo)

➡️ Torcedores do Lanús fazem 'bandeirazo' no Rio antes de final contra o Flamengo

Filipe Luís completa 100 jogos no Flamengo

A partida desta quinta-feira marca um feito importante na carreira de Filipe Luís. Ainda no início de sua trajetória como treinador, ele completará 100 jogos à frente da equipe principal do clube do coração. Um possível título pode ter sabor especial para o comandante, que deve contar com retornos importantes.

Gonzalo Plata e Jorginho devem ser relacionados, assim como Bruno Henrique. Plata, inclusive, ficou fora da final da Libertadores e do jogo de ida da Recopa por conta da expulsão na partida de volta da semifinal da edição passada da Libertadores, quando o Flamengo garantiu a classificação diante do Racing, em Avellaneda, na Argentina.

Momento de pressão

Este é, certamente, o momento mais delicado enfrentado por Filipe Luís desde que assumiu o comando técnico do Flamengo. Na última semana, o treinador se reuniu com Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do clube, no Ninho do Urubu, para alinhar expectatitvas. O mandatário também conversou com o elenco.

Um triunfo no Maracanã, além de recolocar o Flamengo no caminho das conquistas, como foi em 2025, pode renovar o ambiente interno e dar novo ânimo para o decorrer do ano.

Paquetá volta a disputar decisão no Maracanã

Lucas Paquetá, maior contratação da história do Flamengo, volta a disputar uma decisão internacional no Maracanã. Assim como na final contra o Independiente-ARG, em 2017, quando o Rubro-Negro acabou superado na Sul-Americana, o meia deve ser titular na decisão desta quinta-feira.

Garoto do Ninho, Paquetá tem a oportunidade de conquistar seu primeiro título internacional com a camisa rubro-negra diante da torcida. Na véspera do confronto, o meio-campista destacou a importância da partida e a chance de marcar seu nome na história do clube.

- Sem dúvida alguma é algo que eu almejava, que eu sonhava, voltar e ter a oportunidade de jogar uma final no Maracanã. Vai ser um jogo difícil, mas a gente vai fazer o possível e o impossível para sair com a taça - disse Paquetá, em entrevista à "Espn".

