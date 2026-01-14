RB Bragantino encaminha contratação de Wallace Yan, do Flamengo
Jovem de 20 anos tem sido utilizado pelo Rubro-Negro no Cariocão
O Red Bull Bragantino encaminhou a contratação de Wallace Yan, do Flamengo. O jovem de 20 anos será negociado em definitivo com o Massa Bruta. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Benjamin Back e confirmada pela reportagem do Lance!
Wallace Yan foi relacionado e será titular do Flamengo na partida contra o Bangu, na noite desta quarta-feira (14), pela primeira rodada do Campeonato Carioca. O atacante faz parte do grupo alternativo do Rubro-Negro que inicia o torneio estadual.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Conforme a apuração do Lance!, o clube de Bragança Paulista acertou a compra do jogador formado nas categorias de base do Flamengo. O jogo contra o Bangu será o último de Wallace Yan com o Manto Rubro-Negro. Antes da bola rolar, o jovem se despediu dos companheiros de equipe.
Jovem viveu de altos e baixos no Flamengo em 2025
Os últimos meses foram intensos para Wallace Yan no Flamengo. Um dos destaques na equipe rubro-negra no Mundial de Clubes, o jovem jogador viu as oportunidades diminuírem com Filipe Luís no final de 2025.
➡️Estudo põe Flamengo em ranking de clubes que mais revelaram para elite da Europa; veja lista
O jovem estreou pelos profissionais do Flamengo em 2024, mas atuou em apenas uma partida. 2025, entretanto, mudou o cenário da carreira do menino. Com muito destaque no começo da temporada, Wallace Yan passou a ser peça importante da equipe de Filipe Luís e virou xodó dos torcedores.
Depois de algumas confusões e expulsões infantis em campo, o jogador acabou perdendo espaço no elenco e foi preterido por outras opções, como Bruno Henrique, Juninho e Gonzalo Plata. No total, Wallace entrou em campo 33 vezes, marcou sete gols e deu quatro assistências.
