Vídeo: veja a atitude de Wallace Yan após último jogo com a camisa do Flamengo

Atacante foi negociado e não atua mais pelo Rubro-Negro

Márcio Iannacca
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/01/2026
01:49
  • Matéria
Negociado com o Red Bull Bragantino, o atacante Wallace Yan realizou o último jogo com a camisa do Flamengo na última quarta-feira (14). Após a derrota para o Bangu, o jovem tirou fotos e se despediu dos torcedores do Rubro-Negro nas arquibancadas. Assista no vídeo acima:

O jovem de 20 anos será negociado em definitivo com o Massa Bruta. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Benjamin Back e confirmada pela reportagem do Lance!. O clube de Bragança Paulista acertou a compra do jogador formado nas categorias de base do Flamengo.

Jovem ganha camisa de Wallace Yan

Torcedor mirim presente no estádio, o jovem João pegou a última camisa de jogo de Wallace Yan pelo Flamengo. O rapaz, que vestia uma camisa do Bangu, falou para a mãe que iria pegar um uniforme do Rubro-Negro para presentear a irmã. Após o apito final, o garoto gritou, e o atacante jogou a camisa para ele.

Jovem ganhou camisa do Flamengo
Jovem ganhou camisa de presente de Wallace Yan (Foto: Márcio Iannacca/Lance!)

Atacante se emociona e confirma saída do Flamengo

Após a derrota do Flamengo para o Bangu no estádio Moça Bonita, Wallace Yan conversou com alguns jornalistas e confirmou a saída do clube.

- Estou emocionado pelo carinho da torcida, de todos do clube… Sou um garoto que aprendeu muito aqui. Estou indo embora de casa, mas espero dar muitas alegrias ainda - disse Wallace Yan, com lágrimas nos olhos e voz embargada.

