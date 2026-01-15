Vídeo: veja a atitude de Wallace Yan após último jogo com a camisa do Flamengo
Atacante foi negociado e não atua mais pelo Rubro-Negro
Negociado com o Red Bull Bragantino, o atacante Wallace Yan realizou o último jogo com a camisa do Flamengo na última quarta-feira (14). Após a derrota para o Bangu, o jovem tirou fotos e se despediu dos torcedores do Rubro-Negro nas arquibancadas. Assista no vídeo acima:
O jovem de 20 anos será negociado em definitivo com o Massa Bruta. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Benjamin Back e confirmada pela reportagem do Lance!. O clube de Bragança Paulista acertou a compra do jogador formado nas categorias de base do Flamengo.
Jovem ganha camisa de Wallace Yan
Torcedor mirim presente no estádio, o jovem João pegou a última camisa de jogo de Wallace Yan pelo Flamengo. O rapaz, que vestia uma camisa do Bangu, falou para a mãe que iria pegar um uniforme do Rubro-Negro para presentear a irmã. Após o apito final, o garoto gritou, e o atacante jogou a camisa para ele.
Atacante se emociona e confirma saída do Flamengo
Após a derrota do Flamengo para o Bangu no estádio Moça Bonita, Wallace Yan conversou com alguns jornalistas e confirmou a saída do clube.
- Estou emocionado pelo carinho da torcida, de todos do clube… Sou um garoto que aprendeu muito aqui. Estou indo embora de casa, mas espero dar muitas alegrias ainda - disse Wallace Yan, com lágrimas nos olhos e voz embargada.
