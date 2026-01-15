Pivetti analisa derrota do Flamengo para o Bangu: 'Tudo ficou mais difícil'

O time sub-20 do Flamengo, dirigido por Bruno Pivetti, perdeu por 2 a 1 para o Bangu nesta quarta-feira (15) no Estádio Moça Bonita, em partida válida pelo Campeonato Carioca. A equipe rubro-negra segue sem vitórias na competição após empatar na estreia com a Portuguesa.

continua após a publicidade

Bruno Pivetti apontou o curto intervalo entre as partidas como fator que influenciou o desempenho. O confronto aconteceu apenas três dias após a estreia do Flamengo no domingo. Com o resultado, a equipe soma apenas um ponto em dois jogos disputados no Campeonato Carioca.

➡️ RB Bragantino encaminha contratação de Wallace Yan, do Flamengo

- Tivemos uma sequência difícil, um jogo domingo e o adversário, não. Tivemos só dois dias para recuperar os jogadores e ajustar o que tinha que ser ajustado. Os jogadores se entregaram bastante durante a partida. Tudo ficou mais difícil mediante aos gols que levamos no começo. Dois erros nos custaram dois gols sofridos - começou Pivetti.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

- Depois fica difícil correr atrás, os jogadores lutaram, fizemos o 2 a 1, tivemos oportunidades para empatar e virar a partida. Saio orgulhoso do espírito de luta dos jogadores, que são sub-20 atuando ao nível profissional. A gente procura blindá-los da melhor maneira e fazer ajustes para competirmos da mesma forma - completou o técnico.

O técnico também falou sobre a lesão de Johnny.

- O Johnny infelizmente teve uma lesão séria no ombro. Está se discutindo até a questão da intervenção cirúrgica. Naquele momento precisava de um lateral mais ofensivo, que é o caso do Gusttavo. Precisava de um jogador mais agudo. O Carbone é uma boa opção. Agora vamos tirar as informações do departamento médico para tomar a melhor decisão de quem joga no sábado - disse.

continua após a publicidade

Próximo jogo do Flamengo

O Flamengo voltará a campo no próximo sábado para enfrentar o Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Após esse jogo, a expectativa é que os reservas da equipe principal comecem a ser integrados ao time, especialmente para o clássico contra o Vasco.