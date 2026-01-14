Destaque do Flamengo contra o Bangu desabafa após derrota: 'Infelizmente'

O Flamengo Sub-20 perdeu para o Bangu por 2 a 1, nesta terça-feira (14), no Estádio Moça Bonita, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. Apesar da derrota, algumas jovens promessas das categorias de base do Rubro-Negro conseguiram mostrar serviço. Foi o caso do meia Guilherme Gomes, autor do gol da equipe na partida.

Ao deixar o gramado, o jovem, de apenas 19 anos, desabafou sobre o resultado, que considerou inesperado. Guilherme também destacou o empenho dos atletas em tentar buscar a vitória no confronto, mesmo após sair perdendo por dois gols de diferença.

— Infelizmente, era uma derrota que a gente não estava esperando. Sofremos dois gols que mexeu com a equipe. Mas voltamos para o segundo tempo para tentar a vitória, fizemos o possível, mas saímos com o resultado negativo. Agora, é trabalhar e pensar no próximo — disse o Garoto do Ninho.

Bangu x Flamengo: como foi o jogo?

O jogo não poderia começar melhor para os donos da casa. Logo aos quatro minutos, Lucas Vieira foi desarmado na saída de bola, e PK não desperdiçou a chance cara cara com o goleiro Léo Nannetti para abrir o placar em Moça Bonita. O Flamengo tentou responder rapidamente com Wallace Yan, mas o atacante parou no goleiro Bruno.

A cena quase que se repetiu aos 12'. Dessa vez, Daniel Sales tentou drible na intermediária e perdeu a bola. O Bangu aproveitou o novo erro para ampliar o placar com o haitiano Garrincha, que acertou o ângulo oposto em chute do canto esquerdo da área.

Logo no reinício de jogo, o Rubro Negro chegou a balançar a rede com Lucas Vieira, com chute frontal na entrada da área após passe de Guilherme. Contudo, o árbitro marcou falta do garçom na origem do lance.

A partida seguiu movimentada em Moça Bonita, e não demorou muito para o Flamengo diminuir. Guilherme recebeu lançamento e, cara a cara com Bruno, tocou de cobertura para fazer o primeiro gol rubro-negro aos 19'.

O ritmo do jogo diminuiu, e o Mais Querido voltou a assustar aos 36 minutos. Após bate-rebate, Wallace Yan finalizou rasteiro, procurando o canto oposto, e Bruno fez grande defesa. Já nos acréscimos, mais uma chance para o Flamengo: Wallace serviu Joshua com liberdade dentro da área, mas o atacante acabou desarmado no último instante. Apesar das oportunidades dos visitantes, o Bangu foi para o intervalo com a vitória.

O segundo tempo voltou morno, com muitas paralisações para atendimentos médicos, sobretudo do lado do Bangu. Do lado rubro-negro, Joshua conseguiu sofrer falta próxima à área adversária após grande jogada individual, e Pablo Lúcio levou perigo na cobrança aos 13'.

O Flamengo seguiu com o controle da posse de bola por todo o segundo tempo, mas sem sucesso em furar a retranca do Alvirrubro. Muito participativo em seu provável último jogo pelo clube, Wallace Yan passou a sair da área ajudar na armação, mas também sem efetividade.

Foi do camisa 64 a principal finalização do Rubro-Negro na segunda etapa. Já aos 44, ele limpou a marcação e bateu forte da entrada da área, mas mandou para fora. Assim, vitória do Bangu e festa dos donos da casa em Moça Bonita.