Danilo teve o primeiro contato com a torcida do Flamengo na noite desta quinta-feira (3), antes de a bola rolar para a partida contra o Sampaio Corrêa, pelo Campeonato Carioca. Após coletiva de imprensa no auditório do estádio, o zagueiro, com a camisa 13, foi ovacionado pelos rubro-negros.

Danilo foi até a parte central do gramado do Maracanã e virou para o Setor Norte, destinado às torcidas organizadas do Flamengo. Os rubro-negros gritavam o seu nome.

Danilo com a camisa do Flamengo no Maracanã (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Apresentação de Danilo

Em suas primeiras palavras como reforço do Flamengo, Danilo revelou ter recebido "pressão" de Lucas Paquetá e Vini Jr para atuar pelo Rubro-Negro. Em sua apresentação, o jogador da Seleção Brasileira contou a conversa com os astros do futebol mundial.

- Ontem eu estava falando com Paquetá. Inclusive, Paquetá e Vini Jr sempre me botaram pilha para vir ao Flamengo. Ontem, no Ninho, eu parava vendo as imagens. Já estou arrepiado outra vez. É uma coisa que vem do fundo do meu coração - disse.

