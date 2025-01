Escalações de Flamengo x Sampaio Corrêa: retorno do time principal ao Maracanã

O Flamengo encara o Sampaio Corrêa na noite desta quinta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O confronto, válido pelo Campeonato Carioca, marcará o reencontro dos torcedores cariocas com a equipe neste temporada. Aliás, para a partida, o técnico Filipe Luís optou por poupar alguns titulares, visando a decisão da Supercopa Rei.

A principal novidade da equipe de Filipe Luís é o atacante Everton Cebolinha, que voltou a ser relacionado após se recuperar de uma lesão no calcanhar de Aquiles.

Assim, com a equipe mesclada, o Flamengo entra em campo com: Matheus Cunha, Varela, Cleiton, João Victor e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Allan e Alcaraz; Matheus Gonçalves, Cebolinha e Juninho.

Já o Sampaio Corrêa, nono colocado no estadual, está escalado com: Zé Carlos, Lucas, Marreta, Thuram e Guilherme; Pablo, Agu e Pernão; Octávio, Max e Elias.

Esse será o último teste do Rubro-Negro antes da final contra o Botafogo. As equipes irão se enfrentar no domingo, no Estádio Mangueirão, em Belém.

Flamengo enfrenta o Sampaio Corrêa nesta quinta (Foto: Divulgação/Flamengo)

