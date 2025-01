Danilo revela ‘pressão’ de Paquetá e Vini Jr por chegada ao Flamengo

Grande reforço do Flamengo na temporada, Danilo revelou ter recebido "pressão" de Lucas Paquetá e Vini Jr para atuar pelo Rubro-Negro. Em sua apresentação, o jogador da Seleção Brasileira revelou a conversa com os astros do futebol mundial.

- Ontem eu estava falando com Paquetá. Inclusive, Paquetá e Vini Jr sempre me botaram pilha para vir ao Flamengo. Ontem no Ninho, eu parava vendo as imagens. Já estou arrepiado outra vez. É uma coisa que vem do fundo do meu coração

O atleta também abriu o jogo sobre uma ligação com Filipe Luís, que assumiu o comando do Flamengo desde o fim de 2024. O veterano já havia atuado com o comandante na Seleção brasileira e ambos possuem uma relação além dos gramados.

- É importante ressaltar que, sim, o Filipe Luis me ligou. A gente sempre foi muito próximo. O Filipe não teve muito que me convencer, pois eu ia jogar no Flamengo. Essa volta ao futebol brasileiro pode me abrir novos caminhos, mas o que não quer dizer que eu não possa ajudar de lateral direito, lateral esquerdo, volante

Nesse momento, Danilo chega no Flamengo para disputar uma vaga na zaga com Léo Ortiz e Léo Pereira, uma vez que Wesley é o nome da lateral-direita. O veterano é o segundo reforço do Rubro-Negro em 2025 após a chegada do atacante Juninho.

Carreira de Danilo, reforço do Flamengo

Danilo iniciou sua carreira no América-MG em 2009, destacando-se no cenário nacional ao se transferir para o Santos, onde conquistou o Campeonato Paulista e a Copa Libertadores em 2011. Sua trajetória na Europa começou no Porto, seguindo para o Real Madrid, onde foi bicampeão da Liga dos Campeões, e depois para o Manchester City, conquistando o bicampeonato inglês. Na Juventus, Danilo se consolidou como um dos pilares da equipe, assumindo a faixa de capitão.

Além de seu sucesso em clubes, Danilo tem sido uma peça importante na Seleção Brasileira, participando das Copas do Mundo de 2018 e 2022 e atualmente servindo como capitão sob o comando de Dorival Júnior. Sua experiência e liderança são vistas como grandes adições ao Flamengo, que busca fortalecer sua defesa para os desafios da temporada.