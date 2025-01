Atitude de Gabigol em hat-trick repercute entre torcedores do Flamengo: ‘Triste’

Ex-atacante do Flamengo, Gabigol marcou três gols na vitória do Cruzeiro sobre o Itabirito, nesta quinta-feira (30), pelo Campeonato Mineiro. Após balançar as redes na Arena Independência, o jogador fez a tradicional comemoração com o "muque", o que despertou sentimentos diversos em torcedores do Rubro-Negro.

Gabigol anotou dois de pênalti e outro em chute de dentro da área, todos no primeiro tempo. Pelo Flamengo, o atacante marcou uma época, conquistando títulos importantes, como Libertadores (2), Brasileirão (2), Copa do Brasil (2), Supercopa do Brasil (2), Recopa Sul-Americana e Cariocão (4).

Veja as reações nas redes sociais: