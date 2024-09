Gastos do Flamengo com multas rescisórias de técnicos ultrapassam R$ 50 milhões após demissão de Tite

Tite, técnico do Flamengo, durante partida contra o Athletico-PR, no Estádio Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro 2024 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/09/2024 - 12:17 • Rio de Janeiro (RJ)

Décimo treinador a passar pela gestão Landim, Tite teve sua demissão do Flamengo anunciada na manhã desta segunda-feira (30), horas depois da vitória sobre o Athletico-PR por 1 a 0, pela 28ª rodada do Brasileirão. Como o montante recebido mensalmente pelo técnico ultrapassava a casa de R$ 1 milhão por mês, o Rubro-Negro terá que pagar ao ex-comandante da Seleção Brasileira mais de R$ 3 milhões.

Desde 2019, o Flamengo precisou gastar com as rescisões de Domenéc Torrent, Rogério Ceni, Paulo Sousa, Vítor Pereira e Jorge Sampaoli, além de Tite. Até aqui, a maior multa rescisória paga pela equipe carioca foi para o português Vítor Pereira, que custou R$ 15 milhões aos cofres do Mais Querido.

Após a demissão de Jorge Sampaoli, em setembro do ano passado, o Rubro-Negro havia chegado a R$ 46,5 milhões em multas de treinadores, mas passou a barreira dos R$ 50 milhões com a rescisão de Tite. O técnico brasileiro tinha contrato até o fim deste ano e agora tem a receber o valor referente aos três meses de vínculo que restariam.

Tite conquistou apenas o Campeonato Carioca pelo Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Dos agora dez técnicos que saíram do clube desde 2019, seis demandaram quantias para rescisões contratuais. Apenas Abel Braga, Jorge Jesus, Renato Gaúcho e Dorival Júnior saíram sem custos.

Técnicos da Gestão Landim no Flamengo

Abel Braga: saída sem custos (pediu demissão); Jorge Jesus: saída sem custos (pediu demissão); Domènec Torrent: R$ 11,4 milhões; Rogério Ceni: R$ 3 milhões; Renato Gaúcho: saída sem custos (contrato não estimava multa); Paulo Sousa: R$ 7,7 milhões; Dorival Júnior: saída sem custos (não teve o contrato renovado); Vítor Pereira: R$ 15 milhões; Jorge Sampaoli: R$ 9,5 milhões Tite: mais de R$ 3 milhões

Tite ficou no comando do Flamengo por 357 dias, tendo chegado ao Rio de Janeiro em outubro de 2023. Em sua trajetória, conquistou apenas um título: o Campeonato Carioca de 2024, superando com tranquilidade o Nova Iguaçu na decisão.

Em seu lugar, Filipe Luís assumirá interinamente. O ex-lateral, idolatrado por boa parte da torcida do Flamengo, estava à frente do sub-20 rubro-negro, e já conquistou o Mundial de Clubes da categoria. Sua estreia acontecerá diante do Corinthians, na ida das semifinais da Copa do Brasil, já na quarta-feira, 2 de outubro.